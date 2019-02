Ani neutrální, ani prosovětská

Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo »prosovětská«? Není ani neutrální, ani prosovětská. Shodli se na tom kapacity, historikové, pedagogové a autoři učebnic a vzdělávacích materiálů, které na včerejší seminář do Sněmovny pozval předseda školského výboru Václav Klaus ml. (ODS).

»Je to vůbec špatně položená otázka. Necháme se zaplést do něčeho, kam se nás snaží dotlačit BIS, která do toho nemá vůbec co mluvit. Ať se stará o bezpečnostní situaci, a ne o to, co se píše v učebnicích a učí na školách,« zdůraznila pro Haló noviny bývalá poslankyně, expertka KSČM na školství Marta Semelová. Souhlasí, že učebnice nejsou neutrální. Vyloženě se tam podle ní lže o minulosti v tom smyslu, že se zveličují chyby a úplně se popírá, čeho bylo v období socialismu dosaženo. »Klíčová je osobnost učitele, ale je pravda, že mnohým se příčí učit to, co je v učebnicích napsáno, protože onu dobu prožili a vědí, že současné podání je zkreslené,« dodala a doplnila, že mnozí učitelé se také bojí říci svůj názor, protože se obávají, aby na to nedoplatili.

Bývalá poslankyně, expertka KSČM na školství Marta Semelová.

Pedagog a autor učebnic Petr Čornej na otázku v záhlaví semináře odpověděl, že výuka dějepisu nemůže být neutrální hodnotově, protože žijeme v určitém společenství. Dějepis by podle něj však měl být neutrální politicky a neměl by preferovat ani žádné náboženství. Nedávná poznámka BIS k výuce dějepisu podle něj nebyla okrajová, ale záměrná, aby se zahájila diskuse, případně kampaň. »Rozčílila mě, předhazuje se něco, co není pravda,« zdůraznil. Dějepis ve školách by podle něj měl vychovávat ke kritickému myšlení.

Dějepis nesmí být otloukánkem

Za velký problém a velkou bolest pak stejně jako i další řečníci označil Petr Čornej výuku moderních dějin, pro kterou vždy byl ve školách – a na tom se nic nezměnilo – malý prostor. Doufá, že dějepis zůstane svébytným předmětem, nebudou do něj zasahovat amatéři, bude se těšit respektu a nebude otloukánkem.

»Jaké mají být učebnice dějepisu, aby se co 20 let nepřepisovaly?« položil otázku profesor Milan Hlavačka. Je třeba je psát pro českou občanskou školu, hlavními hrdiny musí být česká společnost, odpověděl si. »A bude to dějepis, kterého se děti nebudou bát,« zdůraznil s tím, že se jako spoluautor učebnic snažil dostat do středu dějin člověka.

»Musíme se bavit ne o neutralitě, ale o svobodě tvorby – učitel dává základ, učitel dává výklad,« poznamenal Petr Pánek, mj. spolutvůrce metodických příruček pro učitele. S »prosovětskou« výukou se osobně nesetkal, připustil však, že mnozí učitelé jsou členy stran nebo alespoň některým subjektům straní, někteří jsou dokonce politiky. Poznámka BIS je podle něj naprosto nesmyslný výrok, který uráží pedagogy i autory učebnic. »Škola by měla žáka připravit na to, aby se naučil žít a orientovat se v dnešním světě,« prohlásil také.

Ani podle historika a pedagoga Víta Vlnase neutrální výuka dějin neexistuje. »Dějepis není ani neutrální, není ani objektivní ze své samotné podstaty,« řekl na semináři. A dodal, že budoucí učitelé dějepisu v prosovětském duchu na fakultách vychováváni nejsou. Také jemu chybí malý prostor pro výuku moderních dějin ve školách.

