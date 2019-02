KSČM nohy do jaderných dveří nestrká

Připravit rovné podmínky pro všechny dodavatele jaderných zařízení, aby se mohli ve svobodné soutěži zúčastnit dodávek pro dostavbu nových jaderných bloků v ČR. To jsou hlavní cíle mezinárodní konference, která se koná ve Sněmovně pod záštitou předsedy ÚV KSČM a místopředsedy PS Vojtěcha Filipa.

»Vzhledem k tomu, že některá média se snaží využít takzvaného Overtonova okna, to znamená, že chtějí posunout informace jinam, než jsou, a připravit občany České republiky na to, že z jejich daní se bude platit za méně více peněz, tak na to musím reagovat,« řekl Filip novinářům na mimořádné tiskové konferenci. Tu svolal kvůli článku, který pod titulkem »KSČM strká nohu do jaderných dveří. Poslanci se bojí, že chce dostavbu bloků východními firmami« uveřejnily Lidové noviny.

»KSČM je politickou stranou, která je trvalou součástí české politické scény a nestrkáme nohy do jaderných dveří,« řekl rozhořčený Filip. »Je naším právem podílet se na tom, abychom měli jasno, abychom se mohli od výrobců jaderných zařízení dozvědět, jaké mají představy o případném zapojení se do zakázek v ČR,« dodal.

Filip zdůraznil, že pozvánku na mezinárodní energetické fórum na téma »Dostavba nových jaderných zdrojů v ČR«, které pořádá ve spolupráci se sněmovním hospodářským výborem, dostali všichni potenciální dodavatelé. »Komu vadí rovná svobodná soutěž a myslí si, že tady bude z politických důvodů někoho ze soutěže vyřazovat, tak to není správný směr pro občany ČR,« dodal Filip. Jde totiž o zakázku, kterou budeme platit všichni ze svých daní, dodal. Je podle něj samozřejmé, že dostanou vydělat i zahraniční výrobci, protože každá jaderná elektrárna v Československu, poté v České republice, byla stavěna ve spolupráci se zahraničím. Pokud kritici jeho záměru, dát ve Sněmovně prostor všem uchazečům, chtějí nabídnout lidem, že mají platit hodně peněz za málo muziky, tak KSČM bude vždy proti tomu, zdůraznil Filip.

Musíme znát představy dodavatelů

»Celá konference je vedena tím, aby občané České republiky, potažmo Vláda ČR měli představu, jak hlavní výrobci jaderných zařízení chtějí pracovat, jak se chtějí ucházet o zakázku na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín,« uvedl Filip.

Pro některé musí být podle něj nepříjemné, že »fabrikované informace« o politických tlacích se v konečném důsledku ukážou jinak. V této souvislosti připomněl svá vyjádření v době, kdy začala kauza Huawei. »Řekl jsem, že je nešťastné, aby se český úředník postavil na jednu stranu konkurenčního boje. Vystoupení, aniž by informoval vládu, považuji za selhání,« uvedl Filip. Poukázal přitom na rozhodnutí úřadů ve Velké Británii a v Německu, podle něhož se firma Huawei smí v těchto zemích zúčastnit soutěže na dodávku technologií. »Jsem zvědav, co budou tito prosazovatelé politických řešení ekonomických zájmů v České republice dělat. Připomínám, že politiku samozřejmě vnímáme jako součást konkurenčního boje,« dodal předseda komunistů. Připomněl např. zápas v automobilovém průmyslu mezi Japonskem a USA, spor Německa a USA v kauze Dieselgate nebo v digitální oblasti spor Samsungu a Appelu z roku 2010 až 2012, který Samsung vyhrál a zůstává největší společností v této oblasti na světě. Filip to doložil i na statistických číslech ze srpna 2018, podle nichž Samsung prodává 78,2 milionu přístrojů, Huawei 54,2 milionu a Apple na třetím místě 41,3 milionu přístrojů. »Ještě v květnu byla ta čísla jiná, Apple byl druhý, v srpnu však byl již třetí a v tu chvíli začala kauza Huawei,« podotkl Filip.

Daňoví poplatníci by neměli prodělat

V případě dostavby jaderných bloků je podle něj třeba postupovat ve prospěch občanů ČR. To znamená, že svobodná soutěž ekonomických subjektů musí být taková, aby zabezpečovala rovné podmínky, zbytečné neutrácení peněz daňových poplatníků a samozřejmě bezpečnost. »Cíl konference je jednoznačný - připravit rovné podmínky pro všechny dodavatele jaderných zařízení, aby se mohli ve svobodné soutěži zúčastnit dodávek pro dostavbu našich jaderných bloků a aby čeští daňoví poplatníci na tom neprodělali, když už budou dávat zakázku cizím firmám,« shrnul Filip.

Na seminář jsou pozváni všichni zájemci o dodávky, každý z nich dostane prostor pro prezentaci své firmy. Jde o společnosti CGN (Čína), Areva (Francie), Atmea (Francie/Japonsko), Westinghouse (Kanada), Kepco/KHNP (Jižní Korea) a Rosatom (Rusko). Filip zdůraznil, že mezi nimi favorita nemá. »Pro mne je důležitá rovná soutěž a nabídky jednotlivých firem, které budeme posuzovat z pohledu ceny, z pohledu zapojení českých firem, to znamená, kolik práce daná společnost nabídne českým firmám, a třetí podmínkou je bezpečnost,« uvedl. A právě proto, aby občané mohli mít informace o současných trendech všech výrobců, organizuje konferenci. »Aby občanům nikdo nemohl nalhávat, že jakmile se nerozhodneme pro západního výrobce, bude to špatně,« dodal Filip.

(jad)