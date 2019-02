Ilustrační FOTO - Pixabay

Pravicová opozice EET prostě nechce

Ne příliš konstruktivní bylo více než dvouhodinové jednání sněmovních rozpočtářů o vládních představách rozšíření elektronické evidence tržeb (EET). Zejména kvůli opakované obecné kritice Pirátů, ale i ODS a STAN. Z jejich úst nepřišel na prahu druhého čtení žádný konkrétní podnět – kromě toho, že EET nechtějí.

Rozpočtový výbor projednávání vládní novely zákona o EET, která mj. rozšiřuje evidenci na další odvětví a také snižuje daň z přidané hodnoty na některé položky, přerušil. Vrátí se k ní začátkem dubna, poslanci budou mít nyní čas na předkládání písemných pozměňovacích návrhů.

Novela prošla prvním čtením ve Sněmovně po téměř půlročním projednávání. Spory o potřebnost a přínosy EET pokračovaly i ve výboru. »Zákon je ve druhém čtení, což by konečně mohli pochopit i kritici, protože teď má smysl snášet náměty a připomínky tak, aby se konečná podoba projektu EET zkorigovala do co nejefektivnější podoby. Kritikové názoru zatím omílají stejné argumenty, které ne vždy jsou zrovna validní,« komentoval pro náš list diskusi ve výboru jeho člen a stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš. Zmínil především nevládními poslanci stokrát opakované, že Ústavní soud zrušil v zákoně o EET třetí a čtvrtou vlnu. »To je nesmysl. Ústavní soud rozhodl pouze o některých prováděcích otázkách a nový vládní návrh toto napravuje,« zdůraznil.

Přínosy EET, vypočtené ministerstvem financí, opět zpochybnil Mikuláš Ferjenčík (Piráti). »Třetí a čtvrtá vlna má přinést 12 mld. Kč? Jak to doložíte?« obrátil se na ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO). Její vysvětlení ho ovšem neuspokojilo, možná ji ani moc neposlouchal. »Vy to protlačujete jen kvůli PR vašeho hnutí,« řekl na adresu vlády jeho stranický kolega Tomáš Martínek. Novely se zastal Pavel Juříček (ANO), podle kterého podnikatelé EET podporují. Stihla ho za to ostrá kritika odpůrců evidence.

Teprve život ukáže, zda EET je správný krok

Spolu s Juříčkem se EET zastali mnozí zástupci z řad veřejnosti – Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restauratérů, Asociace českých tradičních obchodů atd. Třeba předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek uvedl, že EET vyrovnala podnikatelské prostředí a funguje bez problémů, zvýšily se např. mzdy, protože už se nevyplácejí zčásti načerno. »Vadí mi jediná věc, že se v EET nepokročilo,« řekl poslancům.

Názor podnikatelské veřejnosti byl ve výboru hojně přetřásán, což je podle Dolejše pochopitelné, protože některých jednotlivých podnikatelů se to dotýká a rádi by z toho systému byli vyňati, jiní by chtěli, aby systém byl lépe nastaven. »Proto se snažíme to tady nějakým způsobem korigovat. Hovoří-li se tu o výnosech, ty jsou sporné, pracuje se metodou odhadů. Teprve život ukáže. Ale pokud vidíme vývoj těchto e-zařízení, je trendy. V podstatě přispívá k nápravě podnikatelského prostředí,« zdůraznil Dolejš. Víceméně tím dal za pravdu zástupcům podnikatelských organizací, kteří se shodli na tom, že EET narovnává podnikatelské prostředí a poctivým rozhodně neublíží.

Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu a rozšiřuje evidenci na další skupiny podnikatelů, které jí dosud nepodléhaly, jde třeba o služby řemeslníků. Poslanci Pirátů i ODS opět argumentovali tím, že například u malířů pokojů a dalších řemeslníků nebude možné kontrolovat, zda EET dodržují.

Snížení DPH na vodné mají spotřebitelé pocítit

Norma rovněž posouvá do desetiprocentní sazby DPH např. stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Schillerová ve výboru řekla, že poplatníkům by mohlo díky tomu zůstat v kapsách asi 3,4 miliardy korun. Ujistila také, že ministerstvo prostřednictvím cenového výměru dohlédne na to, aby se snížení DPH na vodné promítlo i do konečné ceny.

Podnikatelům, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a budou mít hotovostní tržby během 12 měsíců do 200 tisíc korun, by mohla novela přinést možnost začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Další podmínkou bude, že ani jejich očekávané hotovostní tržby by během následujícího roku neměly překročit uvedenou hranici. Budou ovšem muset využívat papírové účtenky a čtvrtletně posílat finanční správě údaje o tržbách. Juříček řekl, že s Romanem Onderkou (ČSSD) připravují pozměňovací návrh, který by hranici hotovostních tržeb zvýšil. Schillerová připustila, že by podpořila zvýšení hranice až po 600 tisíc korun.

Starostové chystají pozměňovací návrh, aby se EET vztahovala pouze na registrované plátce DPH. Vypadli by z ní tedy podnikatelé s obratem do jednoho milionu korun. Schillerová řekla, že s tím souhlasit nebude, protože právě EET podle ní pomáhá ověřit, zda by se z nich neměli stát plátci DPH. Exministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce do desetiprocentní sazby DPH zařadit palivové dříví nebo biopotraviny.

»My vyčkáme, až bude na stole komplex všech pozměňovacích návrhů. Věřím, že se najde většinová shoda na tom, aby se vládní návrh upravil, a pak už budeme před třetím čtením. Sice nejsme autoři této myšlenky, měli jsme k ní četné kritické výhrady, ale má smysl systém EET dotáhnout do konce a teprve pak ho vyhodnocovat. Současná debata už poněkud ztrácí význam,« zdůraznil pro naše noviny Dolejš.

