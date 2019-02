Ilustrační FOTO - Pixabay

Osvobození restaurací od autorských poplatků se vrací do Sněmovny

Do Sněmovny se vrací záměr osvobození restaurací a některých dalších provozoven od autorských poplatků, pokud v nich hraje rozhlasový nebo televizní přijímač. Omezení okruhu plátců předpokládají hned dvě novely, a to skupiny poslanců ANO a poslanců hnutí SPD.

Stejnou senátní snahu dolní komora začátkem února ve vládní novele autorského zákona zamítla.

V současnosti jsou od poplatků osvobozena zdravotnická zařízení, která pouští rozhlas nebo televizi pacientům. Podle návrhu poslanců ANO by platby nemuseli hradit ani majitelé provozoven, u nichž nemá sdělování díla hospodářský význam. Předkladatelé v čele s Janou Mračkovou Vildumetzovou tvrdí, že pro placení poplatků neexistuje v těchto případech důvod. »Cílem předkládaného návrhu je odstranit povinnost placení autorských poplatků v případech, kdy se provozováním rozhlasového či televizního vysílání zpřístupňují díla vysílaná rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání a toto provozování nemá jakýkoliv přímý či nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch pro provozovatele provozovny,« uvádějí poslanci v důvodové zprávě.

Hnutí SPD zvolilo odlišnou formulaci. Osvobození by se týkalo provozoven, které nejsou provozovány za účelem zpřístupnění rozhlasového a televizního vysílání. »Účelem novely zákona je zpřístupnit hudební produkci v prostorách, které primárně slouží pro jiné účely než je provozování hudební produkce, jako jsou kadeřnictví nebo restaurační provozovny a jsou navštěvovány za účelem poskytnutí dané služby, nikoliv zpřístupnění hudební produkce,« uvádějí předkladatelé.

Lidé nechodí do hospod kvůli hudbě

V horní komoře prosadil osvobození provozoven, v nichž reprodukovaná hudba nebo televizní vysílání tvoří pouze kulisu a není předmětem podnikání, senátor za Soukromníky Ivo Valenta. Poukazoval na to, že lidé nechodí do hospod kvůli tomu, že jim tam z rádia hrají jejich oblíbené písničky. Sněmovna počátkem února tuto snahu odmítla.

Proti změně se postavilo ministerstvo kultury a 1600 umělců prostřednictvím petice. Podle nich byl senátní návrh v rozporu s českým autorským právem i s právem Evropské unie.

Obhájci Valentovy úpravy zase namítali, že neokrádá autory, protože jen ruší duplicitní placení autorských poplatků. Například Jakub Michálek (Piráti) v této souvislosti kritizoval »hamižnost« kolektivních správců autorských práv. Podle Aleny Gajdůškové (ČSSD) a Heleny Válkové (ANO) je ovšem třeba problém řešit systémově. Dosud jsou od poplatků osvobozena zdravotnická zařízení, která hudbu pouští pacientům.

Poslanci KSČM senátní verzi novely při jejím projednávání ve Sněmovně podpořili. »Některé pasáže, které do předlohy vložil Senát, se nám zdály být objektivnější pro realitu fungování některých obchodů, holičství, hotelů ale i dalších zařízení, kde není poslouchání hudby hlavní činnost,« vysvětlil našemu listu člen sněmovního výboru pro kulturu Ivo Pojezný (KSČM).

Poslanci ANO i SPD shodně tvrdí, že jejich předlohy jsou v souladu s českým i evropským právem. Novely nejprve posoudí vláda. Rozhodne o nich parlament.

Otázky Haló novin pro stínového ministra kultury KSČM Zdeňka Štefka

Jak se díváte na návrh osvobodit některé provozovny od autorských poplatků?

V současnosti je již normálním zvykem platit za všechno, i za to, co neděláte. Platíte za veřejnoprávní televizi, která neposkytuje objektivní informace, takže se na ni nedíváte, platíte někomu za vytištěné či vypálené kopie vlastních výtvorů, i když na ně máte autorské právo, platí se za poslouchání všude, kde je pro veřejnost slyšet rádio nebo právě televize.

Chápal bych to tam, kde je poslouchání součástí podnikání, byznysu, hlavní činností, ale ne u některých obchodů, restaurací nebo třeba hotelů a holičství, kde tvoří hudba jen určitou kulisu, která sice může mít pozitivní vliv na »kšeft«, ale daleko spíše přispívá k určitému komfortu nás, občanů.

Aktuální model platby poplatků OSA, který připomíná »výpalné«, navíc pro soukromou právnickou osobu, mi rozhodně blízký není. A určitě bych se nechtěl dožít toho, že u jídelníčku budu mít vedle položky polévka i položku polévka s hudbou +5 Kč.

Jak vnímáte odpor ministerstva kultury a také některých umělců proti těmto změnám? Souhlasíte s jejich tvrzením, že změna je v rozporu s českým autorským právem i s právem Evropské unie?

Odpor ministerstva a také některých umělců je z hlediska jejich zájmu pochopitelný, rádi by zachovali status quo, ale vývoj v oblasti vědy a techniky již řadu desetiletí jde mnohem dále – umožňuje v obrovském měřítku data sdílet, využívat, umožňuje ale na druhé straně i různé formy ochrany a ohodnocování autorského úsilí. Jsme dnes v situaci, kdy tradiční »kapitalistické« vnímání onoho »mít«, »vlastnit« a právní ukotvení těchto pojmů naráží na své hranice a mnohde, jako v případě autorského práva, nesmyslně svazuje další rozvoj společnosti. Nebudu posuzovat rozpory s aktuálními právními normami, ale jestli jsou zákony zastaralé a blokují pokrok, musí se přizpůsobit.

Do Sněmovny se dostaly hned dvě předlohy týkající se autorských poplatků, která je vám bližší – návrh ANO nebo SPD? Případně jaké řešení by navrhovala KSČM?

Obě předlohy určitým způsobem vrací do hry osvobození některých provozoven, kde zpřístupňování hudby není hlavní činností podnikání. Bude záležet ještě na podrobném posouzení obou návrhů. Ale jako KSČM bychom spíše oblast autorského práva řešili komplexně, aby zajišťovala na jedné straně určitou ochranu autorů, odměňování a motivaci, na straně druhé aby nepřipomínala praktiky »šmejdů« a neblokovala cestu. Že to nebude jednoduché a lobby je silné, se ukazuje třeba i v Evropském parlamentu při projednávání směrnice o autorských právech. Nehraje se totiž jen o obrovské finance, které se v oboru autorských práv točí, ale i o samotnou svobodu a dostupnost informací, jejich kontrolu a cenzuru. Kdysi to bylo jen sci-fi, dnes je to bohužel již realita.

Jana DUBNIČKOVÁ