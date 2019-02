Ilustrační FOTO - Pixabay

Správní výbor podpořil změny v poplatku z ubytování

Poplatky z ubytovacích kapacit se zřejmě změní. Za hosty by je podle vládní novely, kterou podpořil výbor pro veřejnou správu, odváděli i ubytovatelé v soukromí, tedy pronajímatelé zapojení například do služby typu Airbnb.

Ubytovací poplatek se podle novely sloučí s rekreačním a lázeňským. Maximální sazba poplatku by činila od příštího roku 21 korun za den. O rok později by mohla vzrůst až na 50 korun za den.

Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí šest korun na lůžko a den. Lázeňský a rekreační poplatek je 15 korun na osobu a den. Oba poplatky mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem.

Výbor nepodpořil úpravu Ondřeje Veselého (ČSSD), který chce zachovat poplatek z ubytoven. Při dlouhodobém pobytu by činil podle jeho návrhu, který může znovu uplatnit ve druhém sněmovním čtení, až šest korun za osobu a den, od roku 2021 až deset korun. Zároveň by se ale nevztahoval na studentské ubytovny a koleje. Předseda Pirátů Ivan Bartoš neprosadil poplatkové osvobození hostů, kteří přijíždějí na malé sportovní, kulturní a společenské akce s návštěvností do 150 lidí. Uspěl naopak Jan Kubík (ANO), který doporučil osvobodit z poplatku pobyty sezonních zaměstnanců. Ti podle něj pracují často v cestovním ruchu a poplatky zaměřené na hosty by tak hradili i lidé, kteří tyto služby zajišťují.

Cílem předlohy je podle ministerstva financí to, aby nebyli zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům právě lidé podnikající prostřednictvím ubytovacích platforem typu Airbnb. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby. Novela také mění nastavení poplatků za psa nebo ze vstupného.

(jad)