Vrchol cynismu

Na pozvání zastupitele TOP 09 – Žít Brno Michala Doležela se na krajském úřadě mají sejít bývalí političtí vězni v čele se Zdenou Mašínovou. Sestra nechvalně známé skupiny, která mj. prohlásila, že se stydí za to, že je Češka, bude hlavním hostem tohoto setkání.

»Já jsem říkal, že nejlepší bude esenbáka okecat, pak mu říct ‚ruce vzhůru‘, odzbrojit ho, svázat, uspat chloroformem a pak ho oddělat. To, jak se píše, že jsme chtěli zbraně a nikomu nic neudělat, tak to je hloupost,« prohlásil sám Ctirad Mašín, aby každému bylo jasné, že to nebylo přepadení loupežné, ale s cílem zabít člověka. A zabíjet nevinné lidi v rámci »ušlechtilého« boje je pro KSČM i každého slušného člověka absolutně nepřijatelné.

Jako členové KSČM jsme si plně vědomi závažných chyb v 50. letech bipolárního světa a nikdy jsme je nezlehčovali. Ale pořádat setkání v budově krajského úřadu, kde je hlavním hostem osoba, která několikrát vyjádřila obdiv ke zrůdnému činu svých bratrů, to klub KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje jednoznačně odmítá. Stejně tak považujeme za minimálně podivné, že se akce koná bez vědomí zastupitelstva, ale i výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, kterému Michal Doležel z TOP 09 – Žít Brno předsedá a jehož jméno stojí na pozvánce.

Stanislav NAVRKAL, člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje za KSČM