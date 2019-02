Nemoc již nebude trestem

Vláda hnutí ANO a sociální demokracie, podporovaná KSČM, přišla v poslední době s dalším sociálně spravedlivým počinem. Poslanci v úterý 22. ledna schválili návh ministryně Jany Maláčové (ČSSD), díky němuž budou zaměstnanci po letech první tři dny nemoci dostávat nemocenskou. Oč tedy půjde? Od 1. července 2019 dostanou zaměstnanci proplaceny první tři dny dočasné pracovní neschopnosti ve výši 60 procent jejich redukovaného průměrného výdělku.

KSČM pochopitelně tento návrh ráda podpořila, neboť vychází z jejího programu. Konečně tak byla zrušena tzv. karenční doba, již zavedla vláda Mirka Topolánka (ODS). Od roku 2008, kdy začali být zaměstnanci za svoji nemoc trestáni, výrazně ubývalo nemocnosti. Nebylo to však tím, že by lidé do té doby ve velkém zneužívali nemocenské dávky. Prostě nedostávat tři dny žádné peníze byl nezřídka citelný zásah do rodinných rozpočtů. Kvůli nemoci se tak někteří lidé zadlužili a dnes nad některými visí hrozba exekucí.

Takže názor, že karenční doba byla dobrým opatřením proti zneužívání nemocenské, byl vskutku hloupý argument pravicových politiků. Ba co víc. Projevily se Newtonovy pohybové zákony, v nichž platí, že každá akce vyvolává reakci stejně velkou, leč opačně orientovanou. Mnoho lidí bylo totiž nuceno i s virózou či chřipkou nadále chodit do práce, tudíž se onemocnění na pracovištích zvesela šířila.

Málokdy se v České republice vidí něco tak asociálního a nefunkčního, jako bylo zavedení karenční doby. Nutno podotknout, že toto opatření vzniklo v době, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) zavedl své vpravdě legendární poplatky. Na počátku roku 2008 jsme byli nuceni začít vytahovat ze svých šrajtoflí 30 korun za návštěvu lékaře (týkalo se to zprvu i dětí), 30 korun za položku na receptu, 90 korun za den pobytu v nemocnici, a konečně i 90 korun za návštěvu pohotovosti. Na paměť exministra Julínka a jeho »reformního« snažení v resortu zdravotnickém nám zůstal zachován devadesátikorunový poplatek za návštěvu pohotovosti.

Doplňme, že zaměstnavatelé biti nebudou, poněvadž těm budou zvýšené náklady na náhrady mezd kompenzovány snížením odvodové povinnosti do systému nemocenského pojištění o dvě desetiny procenta, což činí více než 3 miliardy korun ročně. Nerad bych to zakřiknul, ale kroky kabinetu Andreje Babiše, mě začínají naplňovat optimismem. Po téměř 30 letech se KSČM spolupodílí na chodu našeho státu. Je to zavazujíící, ale ještě více nadějné. Věřím, že vbrzku se podaří v realitu přetavit další body z programu KSČM. Našlápnuto k tomu máme velice dobře.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec