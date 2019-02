Podobní obchodníci

V minulých dnech jsme, my v Evropě, dostali návštěvu dvou podomních obchodníků lobbujících za firmy ve své zemi. Jmenují se Pence a Pompeo a doma zastávají dost vysoké funkce. Napsal jsem lobbují, ale oni přišli nařizovat a domnívali se, že když něco řeknou, že to stačí. Možná, že stačilo, možná nikoli. Čas ukáže. Jisté je, že nadšení u Evropanů veliké nebylo a že ještě dost vody v Rýnu, Dunaji a Labi proteče, než budou moci pověsit »prapor s hvězdami a pruhy« na slavnostní stožár určený pro vlajku vítězů před americkým Kapitolem. Možná, že to třeba nebude nikdy, ale jsme v Evropě poslušní a víme, čím jsme povinováni pánovi. Strýček Tom přece také věděl, že neuposlechnout znamená trest, a proto raději poslouchal. Pokud přece jen si postavíme hlavu, pak nevím, nevím. Co když Velký Trump nás nepřijme v Bílém domě? Co pak?

Proč lobbují? Oč vlastně jde? O americkou technologii, která by nahradila čínskou Huawei, protože ta nás »ohrožuje«, kdežto americká, umožňující CIA do ní proniknout a vědět o nás vše, nás chrání, a to dokonce před námi samými.

Ano, šlo dále o podmořský plynovod z Ruska, který umožní dalším statisícům lidí mít doma teplo, levně a ekologicky vařit. Jenže je z Ruska. Peníze za onen plyn budou putovat k Putinovi a přitom kapalný plyn by Spojené státy, tedy jejich kapitál, dovezly v požadovaném množství. Byl by sice dražší, ale američtí naftaři a jejich dělníci by byli spokojeni. Neztratili by dividendy a práci a dál by volili kapitálem vybrané kandidáty za kongresmany a prezidenty. Jednoduchý vzorec.

Ano, šlo i o obchodní styky s Íránem, který má habaděj nafty, ale dodává jí nesprávným směrem. Potřebuje za to leccos. To zase má Evropa. A tak výměnný obchod pokračuje ke spokojenosti obou stran. Jenže, co z toho mají mamutí americké podniky? Málo. Potřebují mít všechno. Proto se s Íránem obchodovat nesmí, a když se nebude obchodovat, víte, Evropo, pak zdejší režim se v nějaké době rozpadne a další barevná revoluce umožní tankerům odvážet ropu do Spojených států, kde na ní budou čekat spokojení voliči amerických prezidentů. Tam za mořem se pak rozhodne, kolik se jí nechá v Evropě a za jaké ceny. Evropa zatím ovšem protestuje. A tak se na stůl hodí protitah. Zvýšená cla na některé evropské zboží, zvláště pak na automobily. Je dobře promyšlen, protože americké automobilky nestačící konkurovat evropským, jinak budou muset propouštět. Tedy americké voliče. A to se nesmí. Tak z podomního obchodníka se vyslanci amerického kapitálu stávají otrokáři mávajícími bičem. A Evropa bude pomalu slábnout ve svém odporu, stane se »strýčkem Tomem« mlčky snášejícím svůj osud. I když už se Evropané nesklánějí pod ranami bičem, dnes jsou modernější lízátka a tresty. Když ani to nepomůže, je tu osvědčená »barevná revoluce« vyprovokovaná pod nějakou záminkou. U nás ji známe jako »zabití studenta Šmída«.

Podobní obchodníci sice tentokrát plně neuspěli, ale v krátké době přijdou jiní a s nimi po neúspěšné »cukrdlátkové diplomacii« ta »dělová« s dalšími obchodními cestujícími. Stačí, aby jedna země Evropy povolila, a »bude vymalováno«, protože ty další už nebudou mít sílu »strýčkovi Samovi« odporovat.

Jaroslav KOJZAR