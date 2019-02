Zombie Valentýn

Sedíme takhle s manželkou přesně na Valentýna v restauraci a povídáme si o tomhle muži poněkud odstrkovaném a ženami oblíbeném svátku, kdy manželé manželkám a milenci milenkám dávají dárečky. Někdo pravda musí obojí - dáreček milence i manželce, dáreček milenci i manželovi. Ještě štěstí, že se dají CéDéčka kopírovat a i na nákupu parfému se dá ušetřit nákupem levné kopie nebo originálem od té nejmenované Lady.

U vedlejšího stolu seděl také páreček, jak jsem si myslel do sebe zahleděných, ale to byl jen prvotní dojem. Nechci říkat, že zrovna ta naše láska je ta pravá, ale jsa staromilec, jsem přesvědčen, že ta u vedlejšího stolu prostě byla jiná, taková mrtvá, prostě taková zombie.

Něž přišel číšník s jídelním lístkem, byli oba zahleděni do svých mobilních telefonů a sledovali ruch na síti, aby jim nic neuniklo. Wifi tam nebyla, proto používali oba mobilní data, asi aby udělali radost paní ministryni. Dárečky plné lásky však neustále ležely na stole před nimi nerozbalené. On dostal větší krabičku a úhledně zabalenou čokoládu v celofánu se srdíčkem. Větší krabička byl parfém, to je jasné, možná značka, možná fejk, ale to je jedno. Ona měla však pouze obálku. Začal jsem být zvědavý, co tam asi tak je. Jí mohlo být okolo 17 let, on byl asi o pár let starší. V tomto věku není příliš běžné dávat dívce svého srdce peníze, ale co jiného by tak asi mohlo v obálce být...?

Sedí tam jak dvě zombie a neřeknou ani slovo, opravdu dost příšerná představa dojít do tohoto stádia. I když dojít, spíš umřít. Slečna se po půl hodině lajkování a surfování náhle probrala k životu, v jejím kalně mrtvém oku zombice se zaleskla slza. DOŠLA JÍ DATA, zrovna když se dívala kamarádce na její nový status, a hlavně je OFF LINE. Reakce jejího gentlemana mě překvapila a zároveň pobavila. Rozbal to, řekl tajemně. Ona rozbaluje s kalným okem mrtvoly, která se vzápětí rozzáří životem. Je to to, co si myslím, povídá. Ano zní odpověď. V životě jsem nebyl napjatější. Byl to voucher na neomezená mobilní data.

A já se ptám sám sebe. Nebylo by lepší to okopírované CéDéčko nebo parfém od té Lady? Určitě bylo, ještě nechci být mrtvý, radši budu živý OFF LINE bez statusu s fejkovým parfémem než ON LINE zombie s mobilními daty. Radši milovat a být živý, než mrtvola s kalným pohledem.

Pavel JÁCHYM