Prioritou budou Dukovany, stát chce smlouvu s ČEZ

Lepší než vládní garance bude pro stát uzavřít kvůli stavbě nového jaderného bloku smlouvu s ČEZ. Na mezinárodním energetickém fóru k budoucnosti jaderné energetiky v ČR to ve Sněmovně řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Konference se zúčastnili zástupci zájemců o výstavu nových jaderných zdrojů v ČR. Uspořádal ji sněmovní hospodářský výbor pod záštitou místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM). Má odstartovat širší diskusi o výstavbě kapacit pro léta, kdy bude ubývat kapacita uhelných zdrojů a doslouží i současné jaderné bloky.

Stát podle předsedy vlády prostřednictvím smlouvy tak získá větší kontrolu nad výstavbou a možnost jednat v případě, že se změní parametry trhu, či přebrat stavbu od ČEZ, kdyby hrozilo zvýšení nákladů. Garanci označil za bianco šek. Pro ČEZ je nyní podle něj nutné neprodleně spustit zahajovací etapu příprav, tedy získat povolení k umístění stavby a zorganizovat výběrové řízení. Státní energetická firma ČEZ je jediným majitelem a provozovatelem jaderných elektráren v ČR. Provozuje jaderné elektrárny v Dukovanech na Třebíčsku a v Temelíně na Českobudějovicku. »Preferencí je moderní jaderný zdroj 3,5 generace,« dodal Babiš. Řekl také, že vláda sleduje projekty ve světě, zejména ty, které se zpozdily. Informoval, že ČR bude všechny kroky diskutovat s Evropskou komisí.

Premiér zalitoval, že byl v roce 2014 zrušen tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, protože »tehdy k tomu byly ideální podmínky«. V té době byl Babiš ministrem financí v Sobotkově vládě. Vládní koncepce předpokládá, že zatímco nyní se jádro na výrobě elektřiny v ČR podílí zhruba 38 procenty, po dostavbě dvou bloků by jeho podíl v roce 2040 mohl vzrůst asi na 50 procent. Babiš rovněž zdůraznil, že stát bude během výstavby nových bloků sledovat vývoj na trhu s elektřinou a bude reagovat na »společenskou přijatelnost« ceny z nového zdroje.

V historii české jaderné energetiky zalistoval předseda sněmovního hospodářského výboru Radim Fiala (SPD), který mj. řekl, že první rozhodnutí o výstavbě jaderné elektrárny u nás padlo už v roce 1956, první blok byl spuštěn až v roce 1985, a JE Temelín pak byla vůbec poslední spuštěnou jadernou elektrárnou v Evropě.

Hlavní je energetická bezpečnost

Cílem konference je především si ujasnit otázku potřeb samotné ekonomiky, poznamenal Vojtěch Filip s tím, že ČR má velkou výhodu v tom, že její občané energii z jádra podporují, a máme i dodavatele a subdodavatele mnohých potřebných zařízení. Energetické fórum označil před novináři za krok správním směrem. »ČR těm, kteří jsou světovými výrobci jaderných zařízení, jasným, transparentním způsobem sdělila zejména ve vystoupení vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla podmínky, za kterých se v ČR bude konat otevřené mezinárodní výběrové řízení,« zdůraznil Filip. Smyslem semináře je podle jeho slov všem relevantním subjektům dát stejné informace. A ode všech, kteří se přihlásili k možné spolupráci zase ČR chce, aby předložili své vize, jak by se na případném tendru podíleli a chtěli se účastnit výstavby jaderných bloků v ČR.

O stavbu jaderného bloku v ČR se zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse.

»Pokud tu někdo, jak jsem ve středu konstatoval, chce vyvolat dojem, že bude něco netransparentní, je to jenom pomluva. A pomluvy nejsou součástí otevřeného výběrového řízení ani s mezinárodní účastí,« dodal místopředseda Sněmovny s tím, že pomluvy možná patří pro některé do systému politického boje, což ovšem Filip považuje za trapné, nedůstojné tak významné věci, jako je energetická koncepce ČR, dostavba jaderných bloků, energetická bezpečnost, která tím má být sledována. Vystoupení všech řečníků z české strany podle jeho přesvědčení ukázalo těm, kteří se budou ucházet o případnou zakázku v ČR, že »k tomu přistupujeme rovně, otevřeně, a také s požadavky, které jsou v zájmu občanů ČR«.

Bez jaderné energetiky se neobejdeme

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (ANO) zmínila význam českého projektu v evropském kontextu. Jadernou energetiku podle ní oslabí připravovaný odchod Velké Británie z EU a uvidí se, jakou cestou se Evropa vydá. Zmínila možnost prodloužení životnosti jaderných bloků v Dukovanech. »Bez jaderné energetiky se v ČR neobejdeme. Jde nám o energetickou bezpečnost země, a pochopitelně musíme plnit i naše unijní závazky,« uvedla. Poukázala také na to, že ČR chce využít jadernou energetiku i pro podporu teplárenství.

Při přípravě nového jaderného bloku se stát zaměří na jednu lokalitu - v Dukovanech. K uzavření smlouvy státu s dceřinou společností ČEZ Dukovany II by mělo dojít letos. Uvedl to vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dokončení výběrového řízení na stavbu nového dukovanského bloku může podle něj ovlivnit jednání s Evropskou komisí. Předpokládá, že první etapa přípravy projektu vyvrcholí v roce 2024, kdy vláda dostane výsledky výběrového řízení, projekt bude mít územní povolení i souhlas k umístění stavby. »Cílem smlouvy je zajistit energetickou bezpečnost,« uvedl Míl. Stejně jako Babiš zdůraznil, že díky smluvnímu zabezpečení nebude stát hradit náklady, které vyplynou z případného neefektivního řízení stavby a bude mít možnost elektrárnu převzít ve všech fázích výstavby. »Smlouva je efektivní cestou uvádění elektrárny do provozu, má zajistit, že nedochází ke zvyšování nákladů,« dodal zmocněnec.

Míl předpokládá dlouhá jednání s EK o podpoře ze strany EU. »Bez dohody s komisí se výsledku těžko přiblížíme,« řekl. Samotný tendr na stavbu by podle něj mohl být vypsaný koncem roku 2020, vše ovšem záleží na rychlosti jednání s Bruselem. Odhaduje proto, že zahájení výběrového řízení se může posunout na rok 2021. Někdy v roce 2024 by měla vláda dostat výsledek tendru a rozhodnout o zhotoviteli stavby.

Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové je nemenší prioritou než energetická bezpečnost, bezpečnost jaderná. Ve své řeči mj. konstatovala, že ČR má v tomto ohledu moderní, světově auditovaný právní rámec. A česká vláda se rozhodla, že ač její rozhodnutí bude nákladné, za ten výsledek to stojí.

ČEZ se neměl privatizovat

Premiér novinářům řekl, že detail smlouvy zatím domluvený není. »Hledáme nějaký model, aby minoritní akcionáři ČEZ neměli pocit, že jsou poškozeni. Zásadní chyba se stala hned po revoluci, kdy jsme dali ČEZ do kuponové privatizace. To se nemělo nikdy stát. Mohla to být naše stoprocentní dcera, a potom bychom si byli ušetřili plno problémů,« dodal.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš si myslí, že zmiňovaná smlouva by mohla komplexně pokrýt jak práva, tak povinnosti ČEZ jako investora, ale i stabilitu regulatorního prostředí. »Je ten správný a nejvyšší čas najít shodu na tom, jakým způsobem v ČR obnovu a další výstavbu jaderných bloků realizovat a financovat,« uvedl Beneš s tím, že důležitá je příprava bez chyb, potřebná je diskuse. Jde o co nejširší politickou shodu, protože se jedná o projekt na desetiletí. Ve státním výboru pro jadernou energetiku, který bude řídit premiér, budou zástupci vlády, ČEZ a dalších organizací, a také parlamentních stran. »To nám umožní pokračovat v práci na první etapě výstavby, která v horizontu roku 2023 či 2024 skončí získáním územního rozhodnutí, povolení k umístění jaderného zařízení a výběrem toho správného dodavatele či skupiny dodavatelů a ve výsledku to povede k zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR,« dodal šéf ČEZ.

Míl předpokládá dlouhá jednání s EK o podpoře ze strany EU, bez dohody s komisí to nepůjde. Samotný tendr na stavbu by podle něj mohl být vypsaný koncem roku 2020, vše záleží na rychlosti jednání s Bruselem. Zahájení výběrového řízení může být podle jeho odhadu posunuto na rok 2021. Zhruba v roce 2024 by měla vláda dostat výsledek tendru a rozhodnout o zhotoviteli stavby.

»Ministryně a zmocněnec pro jadernou energetiku potvrdili to, co tvrdíme dlouhodobě - že bez dostavby jaderné elektrárny se neobejdeme. Nezachrání nás ani obnovitelné zdroje a ani nárůst spotřeby plynu. Mezi účastníky fóra zaznívalo, že byla chyba českého státu, že se zbavil části ČEZu,« řekla našemu listu jedna z účastnic konference, místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská (KSČM).

