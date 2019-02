Plzeň na Maksimiru bez šance

Fotbalisté Plzně vypadli z Evropské ligy. Úřadující čeští mistři v odvetě druhého kola na hřišti Dinama Záhřeb prohráli 0:3 a neudrželi náskok 2:1 z úvodního domácího utkání. Na stadionu Maksimir se v prvním poločase trefili Mislav Oršič a Emir Dilaver, po změně stran zvýšil Bruno Petkovič. Těsně před koncem byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující David Limberský.

Svěřenci Pavla Vrby přišli o šanci postoupit do osmifinále soutěže podruhé za sebou a celkově počtvrté v historii.

Viktoria nastoupila s Limberským ve středu obrany. Obvyklý levý bek nahradil kapitána Hubníka, který chyběl kvůli karetnímu trestu. Limberského na kraji defenzivy zastoupil Kovařík. Stejně jako před týdnem dostali v základní sestavě šanci brankář Kozáčik nebo útočník Beauguel. Do úvodní jedenáctky se tentokrát vešel i záložník Petržela.

Dinamo v bouřlivé atmosféře začalo velkým náporem, ale první střelu zaznamenali hosté. Ve třetí minutě z dálky minul branku Limberský, který od začátku hrál stopera poprvé od zápasu skupiny EL na hřišti AS Řím z listopadu 2016.

Domácí v 15. minutě z pohledné akce otevřeli skóre. Petkovič po dlouhém úniku položil na zem Pernicu, patičkou nahrál do pokutového území, Olmo pustil míč na Oršiče a ten přesně trefil horní růžek branky.

Plzeňští se dostávali na útočnou polovinu hodně složitě. Povedlo se jim to po půl hodině hry, kdy však Hořava přestřelil. Chorvatští šampioni ve 34. minutě přidali druhou branku. Hajrovič z přímého kopu nacentroval do šestnáctky, Dilaver se odpoutal od Limberského a hlavou překonal Kozáčika.

Slovenský gólman poté vyškrábnul další Oršičovu hlavičku. Krátce před pauzou byl domácí trenér Bjelica vykázán na tribunu za to, že při vhazování se pokusil vzít míč Havlovi.

Dinamo mělo převahu i na začátku druhého dějství a Kozáčik měl hodně práce například s Hajrovičovou střelou z dálky. Viktoria se téměř k ničemu nedostávala, se slabým pokusem Hrošovského si bez problémů poradil brankář Livakovič. Jeho protějšek Kozáčik v 69. minutě málem daroval záhřebskému týmu třetí gól, jenže Moharrami z úhlu ještě trefil boční síť.

Za čtyři minuty už rozjeté Dinamo další plzeňskou chybu potrestalo. Limberský si při rozehrávce neporozuměl s Pernicou a rychlý domácí brejk zakončil Petkovič po Oršičově přihrávce nekompromisní ranou pod břevno.

Limberský svůj nepovedený večer "korunoval" v 87. minutě, kdy dostal červenou kartu po druhém napomínání. Viktoria přerušila sérii bez porážky, která trvala deset soutěžních zápasů.

Pavel Vrba (trenér Plzně): »Dinamo mělo úžasný vstup. Zatlačilo nás, hrálo velice dobře a v prvních 20 minutách se zápas víceméně rozhodl. Dinamo dalo gól a do konce prvního poločasu bylo lepší. I když možná začátek druhého poločasu z naší strany už byl herně slušnější, ale přesto zaslouženě postoupilo mužstvo, které v dnešním utkání dominovalo. Samozřejmě, že Roman Hubník je pro nás hodně důležitý, ale já si myslím, že rozhodla hlavně mnohem větší síla ofenzivy Dinama než naše. David Limberský hrál na postu, na který není zvyklý a který byl pro něj trošku složitější. Určitě na kraji obrany je výrazně lepší, ale my jsme jiné řešení víceméně neměli. Řekl bych, že spousta hráčů dnes odehrálo průměrné nebo podprůměrné utkání, takže se nechci k Davidovi nějak vracet. Vždycky tvrdím, že fanoušek je dvanáctý až třináctý hráč. Dinamo jich dneska mělo patnáct.«

Luděk Pernica (obránce Plzně): »Byl rozdíl v kvalitě. Dinamo na nás vlétlo od začátku. My ty hráče bohužel pozdě dostupovali, z toho pramenil první gól. Pak druhý gól ze standardky a za stavu 2:0 to bylo těžké. Řekli jsme si, že ve druhé půli můžeme dát branku a můžou znervóznět, tak jsme dostali v 73. minutě třetí branku, pak červená karta a už nebylo co řešit.«

Milan Petržela (záložník Plzně): »Nezachytili jsme na začátku jejich tlak, přitom jsme o tom věděli, že na nás vlítnou a budou chtít dát co nejdřív gól. To se jim podařilo a posadilo je to na koně. My už to pak nedokázali zachytit. Roman Hubník nám chyběl, protože to tam většinou čistí, má vzduch i rychlostně se útočníci proti němu těžko prosazují. Na druhou stranu myslím, že Limba nezahrál úplně špatně, na to, že to tam hrál po delší době. Myslím, že se s tím popral docela dobře.«

Roman Procházka (záložník Plzně): »Výsledek svědčí o všem. Zápas byl jednoznačný a Dinamo nás dneska přehrálo ve všem a zaslouženě postoupilo. Oni na nás vyběhli, my jsme s tím počítali, ale nedokázali jsme se s tím prvních patnáct dvacet minut vůbec vyrovnat. Vyvrcholilo to tím gólem, který je nakopnul a povzbudil. Myslím, že to bylo dost rozhodující.«

Dinamo Záhřeb - Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)

Branky: 15. Oršič, 34. Dilaver, 73. Petkovič. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.). ŽK: Hajrovič, Dilaver, Leovac, Olmo - Limberský, Bakoš, Chorý. ČK: 87. Limberský. První zápas: 1:2, postoupilo Dinamo. Diváci: 25 860.

Dinamo: Livakovič - Moharrami, Théophile-Catherine, Dilaver, Leovac - Ademi, Šunjič - Hajrovič (67. Moro), Olmo, Oršič (88. Gojak) - Petkovič (90.+1 Andrič). Trenér: Bjelica.

Plzeň: Kozáčik - Havel (74. Řezník), Pernica, Limberský, Kovařík - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Hořava (57. Bakoš), Petržela - Beauguel (67. Chorý). Trenér: Vrba.

(čtk)