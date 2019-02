Slavia šokovala Genk a postupuje do osmifinále EL

Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Genku senzačně 4:1 a po dlouhých 16 letech si zahrají v pohárech osmifinále. Úvodní vzájemný zápas před týdnem v Edenu skončil 0:0.

Lídr belgické ligy v odvetě vedl od 10. minuty po chybě brankáře Ondřeje Koláře a trefě Leandra Trossarda, ale ve 23. minutě srovnal Vladimír Coufal a po pauze Pražané během 15 minut třikrát skórovali. V 54. minutě otočil stav Ibrahim Traoré a pak se dvakrát trefil Milan Škoda. Slavia dala v pohárech čtyři góly v jednom utkání poprvé od roku 2005.

Pražané prošli na evropské scéně do osmifinále poprvé od roku 2003, kdy v Poháru UEFA vypadli s Besiktasem Istanbul. Soupeře pro další kolo vyřazovací fáze určí slávistům páteční los v Nyonu.

Slavia po nedělní ligové prohře 0:2 v Plzni nastoupila s pěti jinými hráči v základní sestavě. Na stoperu nahradil Deli potrestaného Ngadeua, změn však doznala především záloha. Hušbauer se Stochem začali na lavičce a ani na střídačce nebyl Ševčík. Místo nich poprvé na jaře hráli Traoré a zimní posila Masopust, další nováček v kádru Král pak premiérově dostal šanci v zahajovací jedenáctce. Do útoku se vrátil Škoda.

Pražané v souboji lídrů svých domácích soutěží od úvodu předváděli mnohem aktivnější výkon než v Plzni, po velké chybě Koláře ale brzy prohrávali. Hostující gólman nejprve dobře přečetl hru a vyběhl až mimo pokutové území, pak však odevzdal balon přímo na nohu Trossarda a domácí kapitán poslal z 25 metrů balon po zemi do opuštěné branky.

Slavia pokračovala v aktivní hře. Souček nejprve hlavičkoval vedle, ale ve 23. minutě už hosté slavili vyrovnání. Zmrhalův centr přizvedl domácí gólman Vukovic za sebe, kde byl nabíhající Coufal a hlavou poslal balon do opuštěné branky. Červenobílí skórovali poprvé po dvou zápasech.

Po necelé půlhodině musel Genk nuceně střídat, Wouters nahradil Heynena, který se zranil při souboji a za autovou čarou dokonce zvracel. Belgický celek se štěstím přežil poločas za remízového stavu, ale v 54. minutě už inkasoval. Po Zmrhalově centru se domácí gólman Vukovic srazil s obráncem, míč mu vypadl přímo před Traorého, který jej doklepl do sítě a připsal si první soutěžní branku ve slávistickém dresu.

Vukovic nemohl pokračovat a mezi tyčemi ho nahradil Jackers. Neprůstřelnost mu vydržela jen šest minut. Střídající Stoch v 64. minutě krátce po příchodu nacentroval z přímého kopu na Součka, jehož hlavičku ještě gólman Genku vyrazil, ale na Škodovu rybičku už nemohl dosáhnout.

Šokovaný Genk, který v pohárech v minulých 16 domácích zápasech neprohrál, inkasoval za dalších pět minut počtvrté. Na roh si naskočil Škoda a hlavičkou až za penaltou překonal Jackerse. Slavia vyrovnala historicky druhou nejvyšší venkovní výhru v pohárech, protože v závěru domácí Itó trefil jen tyč.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): »Postavili jsme to, čemu jsme věřili. Probírali jsme to dva dny zprava, zleva. Neriskovali jsme vůbec, byli jsme přesvědčeni o tom, že je to ta nejlepší varianta pro tenhle zápas. Všichni kluci splnili to, proč tam šli. Potvrdili tu roli, proč v kádru jsou. Vzhledem k výsledku prvního utkání nám paradoxně pomohl ten rychlý inkasovaný gól. V první chvíli ten inkasovaný gól pro nás bohužel, ale nakonec bohudík. Z hráčů to spadlo, věděli jsme, že musíme dát gól. Začali jsme hrát, co jsme chtěli - aktivně, být nebezpeční dopředu. Samozřejmě nám pomohlo, že jsme rychle vyrovnali. Od té chvíle jsme hráli výborně. Napadaly nám tam góly, spadlo nám tam to, co tam nepadlo třeba v předchozích zápasech. To jsme trefovali tyče. Bylo tu strašně moc slávistů, plný sektor. Lidi nás strašně motivovali, víme, co tomu museli obětovat.«

Lukáš Masopust (záložník Slavie): »Bylo to super, dnes jsme všichni na hřišti nechali všechno a prostě nás to odměnilo. Myslím, že nás ten inkasovaný gól jen nastartoval, stejně jsme gól potřebovali dát. Ondra Kolář je silná osobnost, když hraje gólman takhle nohama jako on, tak se těmto chybám za sezonu jde asi těžko vyvarovat. Takže myslím, že na to byl i připravený, že to jednou musí přijít. On nás podržel první zápas, my mu pomohli teď. Výhru 4:1 jsme si asi před zápasem ani nepředstavovali, nakonec to byl docela hladký průběh v druhé půli. Byla to šichta, ale teď je to sladké.«

Milan Škoda (útočník Slavie): »Říkal jsem, že remíza 0:0 doma není špatná. Sice jsme na začátku dostali blbý gól, ale pro nás to vyloženě nic neměnilo. Stejně jsme gól museli dát. Samozřejmě že vyrovnávací gól nám hodně pomohl, ale jako mužstvo jsme to odehráli fantasticky. Měli jsme velmi dobrý střed. Genk má Malinovského a Pozuela a tam jsme je skvěle přikryli. Nenechali jsme je hrát. Je to skvělé vítězství, musíme si toho strašně vážit. Po zápase jsem byl strašně pyšný na všechny. Myslím, že jsme byli na ně dobře připraveni a vyšlo nám to krásně. Všichni noví kluci podali skvělý výkon, byl jsem až překvapen.«

Alex Král (záložník Slavie): »Užil jsem si to maximálně. My jsme už takhle hráli v trénincích, jen dobře, že se to projevilo i v zápase. Rozhodně jsem rád, že jsem nastoupil. Nečekal jsem, že by to mohlo být už takhle brzo v základu právě v Evropské lize. O to víc jsem teď rád, o to víc cítím šanci, že bych se mohl prosadit. Tlak byl obrovský, ale měli jsme výhodnou pozici. Chtěli jsme presovat, zatlačit na ně. Já bych si nejraději přál Chelsea. Je to sice velké jméno, ale kdo by si nechtěl zahrát proti takovému velkému týmu? Kdybychom je přitáhli do Čech, bylo by to skvělé i pro fanoušky.«

KRC Genk - Slavia Praha 1:4 (1:1)

Branky: 10. Trossard - 64. a 69. Škoda, 23. Coufal, 54. Traoré. Rozhodčí: Madden - Connor, Mulvanny - Clancy, Robertson (všichni Skot.). ŽK: Wouters - Kúdela, Traoré, Škoda, Coufal, Van Buren. První zápas: 0:0, postoupila Slavia.

Genk: Vukovic (58. Jackers) - Maehle, Dewaest, Lucumí, De Norre (56. Uronen) - Heynen (29. Wouters), Malinovskij - Itó, Pozuelo, Trossard - Samatta. Trenér: Clement.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Deli, Bořil - Souček - Masopust (65. Olayinka), Traoré (63. Stoch), Král, Zmrhal - Škoda (75. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

(red)