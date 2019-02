Basketbalisté drží druhé místo

Čeští basketbalisté se rozloučili s domácím prostředím v úspěšné kvalifikaci o mistrovství světa výhrou nad Bosnou a Hercegovinou 69:64. Konečné druhé místo ve skupině K budou v neděli hájit v závěrečném vystoupení v Reze proti Francii.

Češi se v tabulce drží o jednu výhru před třetím Ruskem, s kterým mají horší vzájemnou bilanci. Nejlepším střelcem utkání v Pardubicích byl se 17 body Jaromír Bohačík, který definitivně rozhodl 72 sekund před koncem trojkovým pokusem na 67:62.

»Je to důležité vítězství, kterým jsme se chtěli odvděčit fanouškům, kteří nás sledují. Bosna hrála velmi dobře v obraně, vytvářela na nás velký tlak. My měli s jejich agresivitou problémy, ale tým ukázal svůj charakter a dotáhl to k vítězství, i když nehrál svůj nejlepší zápas,« řekl trenér Ronen Ginzburg.

Proti Bosně a Hercegovině, na jejíž palubce si zajistili loni v polovině září definitivně postup na MS v Číně poprvé od roku 1982 z dob Československa, nemohli domácí stejně jako soupeř počítat s největšími oporami. Chyběli vedle Tomáše Satoranského z Washingtonu i Jan Veselý či Ondřej Balvín, Bosna zase postrádala Jusufa Nurkiče, Džanana Musu či Elmedina Kikanoviče.

Domácí tým v úvodu odskočil na 6:0, ale soupeř i díky dvěma trojkám Laziče srovnal krok a otočil na 15:12. Čeští reprezentanti na přelomu první a druhé čtvrtiny odpověděli desetibodovou šňůrou a to ještě ještě pokus nováčka Krejčího přišel až těsně po uplynutí první desetiminutovky.

»Mrzí to, bylo to těsné, ale hlavní bylo, že jsme vyhráli a ty body na konci nechyběly,« řekl Vít Krejčí. Premiéru si užil. »Bylo to skvělé. Přijela celá rodina a viděl jsem ji poprvé, protože po příjezdu jsem doma nebyl. Byl jsem nervózní a myslel jsem na ně, ale na hřišti jsem se snažil hlavně hrát,« dodal 18letý rozehrávač španělské Zaragozy.

Ginzburgův výběr utekl dvakrát až na rozdíl deseti bodů. Jenže hosté zlepšili práci pod košem, a když i po třech neúspěšných tříbodových pokusech Bohačíka v řadě reagovali také úspěšnou střelbou, náskok se téměř rozplynul. Odmítl to však Pumprla, který stihl za polovinu 12 bodů.

Na začátku druhého poločasu rozjásaly české fanoušky mezi 2821 diváky v pardubické aréně dvě úspěšné trojky - prosadili se Hruban a Bohačík. Byl z toho největší náskok v utkání 45:33.

Přestože poslední tým skupiny opět zabral a stáhl ztrátu až na dva body, Češi drželi dlouho vývoj ve své moci. V závěru se Bosna opět přiblížila na dva body, ale v tu chvíli domácí uklidnil Bohačík. Favorit tak nezaváhal a mohl si po zápase vychutnat na palubovce s fanoušky oslavu postupu na šampionát s čínskými motivy.

»Chtěli jsme hlavně poděkovat fanouškům, kteří byli skvělí, ať už to bylo v zápasech o postup nebo v těch rozhodnutých. Jsme rádi, že jsme jim tu výhru mohli dát, i když zápas nebyl úplně krásný. Nedokázali jsme si pomoci z dálky a museli jsme to ubojovat a umlátit,« dodal Vojtěch Hruban, který byl s 13 body třetí nejlepším střelcem českého výběru.

Skupina K:

Česko - Bosna a Hercegovina 69:64 (20:15, 39:33, 55:50)

Nejvíce bodů: Bohačík 17, Pumprla 14, Hruban 13 - Lazič 16, Vrabač 14, Gegič 13. Fauly: 18:19. Trestné hody: 18/11 - 13/7. Trojky: 6:7. Doskoky: 40:41.

Finsko - Francie 76:69, Bulharsko - Rusko 60:104.

1. Francie 11 9 2 855:712 20 2. Česko 11 8 3 824:807 19 3. Rusko 11 7 4 875:777 18 4. Finsko 11 6 5 837:836 17 5. Bulharsko 11 4 7 815:884 15 6. Bosna a Hercegovina 11 2 9 784:890 13





(čtk)