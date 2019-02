Ruslan Kocaba, tlumočník Milan Dvořák, Jaromír Kohlíček a Oleg Muzyka FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Ukrajina sklouzává do propasti diktatury

»Rozvoj Ukrajiny pět let po Majdanu« vylíčili ve čtvrtek 21. února na tiskové konferenci v pražském Evropském domě europoslanec Jaromír Kohlíček (KSČM) a dva ukrajinští hosté – novinář Ruslan Kocaba a účastník masakru 2. května 2014 v hořícím oděském Domě odborů Oleg Muzyka. Jak vyplynulo z jejich slov, o rozvoji Ukrajiny nelze hovořit. Země má autoritářskou vládu, která perzekuuje opozici, uplatňuje nedemokratické praktiky. Opoziční novináři jsou stíháni, obyvatelstvo trpí chudobou a násilí je nástrojem vyřizování účtů.

Kohlíček připomněl, že mezi regulérní ukrajinskou mocí v čele s tehdejším prezidentem Janukovyčem a aktéry Majdanu (tzv. barevné revoluce z přelomu 2013/2014) byla ještě během revolučních dnů uzavřena se zárukami evropských politiků mírová dohoda, jež však během několika hodin přestala platit – byla jednostranně zrušena. To bylo chybou. Stát je sice teoreticky všestranně bohatý, ale 40 procent černozemě Evropy, kterými Ukrajina disponuje, její obyvatelstvo neuživí. »Ukrajinský národ je vzdělaný, evropský, pracovitý, přitom tamní lidé nenacházejí ve své zemi možnost obživy. Špatná je situace se svobodou slova a tisku. Je škoda, že se nepodařilo naplnit Minské dohody,« zdůraznil Kohlíček, jehož politické úsilí směřuje k tomu, aby se Ukrajina stala svobodnou a demokratickou zemí. Kohlíček osobně zalitoval, že na tiskovou konferenci nedorazil zástupce ukrajinského velvyslanectví, jež bylo také oficiálně pozváno.

Mezi kladivem a kovadlinou

Kocaba a Muzyka se absenci zástupce svého zastupitelského úřadu nedivili, protože by jako reprezentant současné moci neměl co říci, například kdo zabil tzv. nebeskou setninu. »Na střelbě měla zájem dnešní moc,« řekl Kocaba. Na otázku našeho listu, kdo byli zakuklení snajpři střílející ze střech vládních budov, čímž běh událostí na Majdanu akceleroval, Kocaba odpověděl, že zůstanou neznámými. »Ti se obvykle nenajdou. Je to technologie geopolitických otřesů, kterých využívají geopolitičtí hráči. Ukrajina se nachází mezi kladivem a kovadlinou a je využívána jako objekt mezinárodních vztahů, nikoli subjekt.« Mezi zabitými v nebeské setnině není jediný člověk ze »scény Majdanu«, jen obyčejní lidé, což je příznačné, jak byli lidé zneužiti.

Ukrajina je dnes lídrem v korupci v Evropě a možná i ve světě, je přesvědčen Kocaba. Země patří ke špičce v počtu kriminálních činů, sklouzává do propasti diktatury. Se svobodou slova jsou vážné problémy, např. projev, který pronesl Kocaba na tiskové konferenci v Praze, si ve své vlasti, kde je pronásledován za výzvy k zastavení bratrovražedné války, nemůže dovolit. Příští týden ho čeká další soud. Ekonomika krachuje, což Kocaba doložil na důchodu své matky: činí měsíčně 1500 hřiven, zatímco jen náklady na bydlení dosahují 3000 hřiven. »Ukrajinské mocenské orgány páchají genocidu lidu,« uzavřel.

Ukrajinský novinář současně informoval české kolegy, že webové stránky www.sbu.ua (Svazu blogerů Ukrajiny) nabízejí postupně přepisy odposlechů mezi euroamerickými politiky a majdanisty v období prosinec 2013 až únor 2014. Tyto záznamy předal symbolicky i českým novinářům, aby s nimi pracovali, četli je a ptali se politiků (více ve včerejším rozhovoru). »V každém ozbrojeném konfliktu je zájem třetích zemí,« zdůraznil, proto veřejnost musí znát pravdu, »jak to vše bylo«. Trápí ho, že jeho země je zdrojem levné pracovní síly a stala se možným ohniskem třetí světové války.

Bojovníkem proti informační blokádě, která brání šířit informace o skutečném stavu země, je Oleg Muzyka, dnes politický uprchlík nuceně pobývající v Berlíně, neboť ve vlasti mu hrozí stíhání. Ale i v Německu se nachází pod určitým tlakem, jsou např. »náhle« rušeny akce, na nichž přednáší o ukrajinské realitě a pozadí Majdanu. O všem, včetně oděského masakru, napsal v knize Pět let poté.

Neonacisté vypláceni z eráru

Nejnebezpečnější ukrajinské ultranacionalistické skupiny a bojůvky jsou ty, které kontroluje současná moc a dokonce je vyplácí ze státního rozpočtu, uvedl Kocaba. Během tiskovky byla předvedena fotografie, na níž je vidět prapor s hákovým křížem zavěšený na schodech kyjevského obchodního domu. Pravost fotografie oba Ukrajinci potvrdili. »To je dnešní ukrajinská realita. I když vím, že bylo v této věci zahájeno trestní řízení, ukrajinská moc nahrává neonacistům,« poznamenal Kocaba.

Zvýšený zájem o Ukrajinu projevují Američané. Nedaleko města Mykolajevka se staví námořní základna, přičemž při budování pomáhají američtí poradci. »Jestli Ukrajina bude blíže ke členství v NATO, Rusko bude zvyšovat svou vojenskou sílu. USA jsou daleko, ale vy jste vedle nás,« varoval Muzyka.

(mh)