Kdo si může koupit byt za 40 tisíc?

Dobrých zpráv bývá jako šafránu, ale čas od času se přece jenom nějaká vyskytne. Možnost koupit si byt za 40 000 korun k nim rozhodně patří. Můžete této nabídky využít i vy? Záleží. Pokud jste miliardář, jeden z nejbohatších Čechů a vaše jméno zní Zdeněk Bakala, tak ano. Jinak máte smůlu.

Za tuto zlomkovou cenu byly byty, v nichž žije více než 100 000 lidí, odprodány v rámci privatizace společnosti RPG Industries, která se zavázala, že umožní nájemníkům byty odkoupit právě za částku od 30 do 50 tisíc.

Komu by takováhle nabídka nevyhovovala? Obyvatelé bytů spadajících pod OKD zainvestovali ze svého nemalé prostředky na opravy a rekonstrukce bytů a čekali, až realitní společnost, která nemovitosti vlastní, dostojí svým slibům.

To se psal rok 2004. Čtyři roky netrpělivého vyčkávání a nadějí nakonec vyústily v překvapující prohlášení: Sorry, děcka, máte smůlu.

Takhle se, prosím pěkně, dělá byznys. Nakoupit bytový fond za 4,1 miliardy korun, který má o pár let později hodnotu 26 miliard a jenom na nájmu vydělá další dvě miliardy za rok. A v čí kapse tyto peníze skončí? To kdybychom věděli. Nejblíž, co se dá vystopovat, jsou nejoblíbenější daňové ráje - Lucembursko a Kajmanské ostrovy.

Ale nebojte se, všechno je v pořádku. Pan Bakala, který na kauze OKD jednoznačně vydělal nejvíc, dává ročně 50 milionů na charitu, což dělá asi 0,3 procenta jeho majetku.

Nenechme se dál okrádat o naše nerostné suroviny a místo k životu. Pojďme 24. a 25. Května v eurovolbách říct, že to tak nenecháme!

Andrej BÓNA, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)