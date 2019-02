FOTO - Pixabay

Ministerstva k sobě nedokážou najít cestu

Ministerstva zdravotnictví a práce se zatím nedokážou shodnout na pravidlech péče na zdravotně-sociálním pomezí a jejího financování. Kroky, které navrhuje zdravotnictví, resort práce odmítá, a hrozí tak, že jasno v této problematice nebude ani v tomto volebním období.



Zdravotní péče spadá pod resort zdravotnictví a hradí se ze zdravotního pojištění. Sociální služby má na starosti ministerstvo práce a platí se z dotací státu, krajů a obcí a z příspěvků od klientů. Zdravotní pojišťovny nechtějí proplácet ošetřování v sociálních zařízeních a ministerstvo práce zase léčbu. Experti poukazují na to, že péče o nesoběstačné klienty v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) je stejná a také stejně stojí. Odbory už dřív uvedly, že zdravotní péče v seniorských domovech stála ročně asi sedm miliard korun, zdravotní pojišťovny proplatily třetinu.



Zákonodárci chtějí výsledky



O dlouhodobé zdravotně-sociální péči jednaly tento týden společně sněmovní výbory pro sociální politiku a pro zdravotnictví se senátním zdravotním výborem. Zákonodárci přípravy systému dlouhodobé péče kritizovali, podle nich je postup pomalý a chybí výsledky.

To přiznal také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a slíbil, že letos dojde k posunu kupředu. Výbory vyzvaly jeho i ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD), aby jim dali přesný harmonogram příprav změn zákonů a návrh legislativy předložili společně. Poslancům vadilo také to, že Maláčová na jejich zasedání nedorazila, zastupovala ji náměstkyně Jana Hanzlíková (ANO).



Přehlídka ztraceného času



Pro místopředsedkyni sněmovního sociálního výboru a stínovou ministryni práce (KSČM) Hanu Aulickou Jírovcovou bylo vystoupení zástupců obou ministerstev velkým zklamáním. »O problematice se bavíme už od roku 2014, a i když na konci volebního období bylo připraveno několik legislativních námětů, tak nyní se opět bavíme o tom, že se začne téměř odznova. Jsme v situaci, kdy jsme ztratili v této problematice nejméně čtyři až pět let, a to je opravdu pro činnost dotčených poskytovatelů velký problém,« řekla našemu listu. Obává se, že pokud výbory nevyvinou větší tlak na obě ministerstva, tak se bude opakovat situace z minulého volebního období a o problematice se bude opět jenom mluvit.

Podobně se k vystoupení představitelů obou resortů vyjádřila také stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková, která se jednání výborů také zúčastnila. »Byla to přehlídka ztraceného času. MPSV nemělo reprezentativní zastoupení, paní ministryně bohužel nevážila cestu k tomuto důležitému tématu, takže jsme slyšeli relevantní názory pouze ze strany ministerstva zdravotnictví, kde bylo znát, že se tím možná alespoň trošku zabývali,« řekla Haló novinám. Připomněla, že jde o téma, o němž se diskutuje posledních 15 až 20 let, a je vidět, že ministerstva zdravotnictví a práce k sobě nedokážou najít cestu. »Bohužel vypadá to, že ani v tomto volebním období se nedojde k žádnému závěru, který by jasně řekl, jakým způsobem bude zdravotně-sociální pomezí financováno, « konstatovala stínová ministryně. Nelíbí se jí, že ministerstvo práce nepředstavilo žádné konkrétní kroky a jediné návrhy, o kterých se dá diskutovat, zazněly ze strany ministerstva zdravotnictví.



Řešení brání neochota resortů dohodnout se



Shoda resortů panuje zatím pouze na tom, že nový zákon o dlouhodobé péči se připravovat nebude a půjde se cestou novel zákonů o zdravotních a sociálních službách a o veřejném zdravotním pojištění. S takovým postupem Marková souhlasí. »Pokud to chceme posunout alespoň o kousek dál, tak musíme jít cestou pouze změn stávajících zákonů a udělat si harmonogram postupných kroků,« uvedla. Podle Aulické však bude záležet na tom, jaké změny budou tyto novely přinášet. »Bude třeba uhlídat, aby se tam nedostaly takové úpravy, které budou řešit i jiné záležitosti, protože by se to mohlo stát těžce uhlídatelné a bude velký problém

se v této problematice zorientovat,« uvedla. Praktičtější by podle ní byl jeden nový zákon, tomu ale brání neochota obou resortů dohodnout se.



»Ty bohužel podle mě nechtějí v určitých věcech ustoupit, anebo mají jiné směry a jiná řešení a nedokážou se na nich shodnout,« dodala Aulická. O tom svědčí i vyjádření zástupců obou resortů na jednání výborů. Zatímco ministerstvo zdravotnictví by například chtělo pro zařízení poskytující zdravotně-sociální péči zavést povinnou registraci podle zákona o zdravotních službách, resort práce s rozšířením registrací nesouhlasí, naopak požadavky ohledně registrací by se podle něj měly zjednodušovat. Zdravotnictví také uvažuje o změnách úhrad. Nastavit by se mohla paušální platba pro lůžková zařízení, jiné by byly i platby za domácí dlouhodobou péči. Klienti by si platili za takzvané hotelové služby. Na propojení péče pracovala už vláda Petra Nečase (ODS). Její tehdejší ministři zdravotnictví a práce podepsali v dubnu 2011 memorandum o spolupráci a začali chystat zákon o dlouhodobé péči, který měl začít fungovat v roce 2013. Nečasův kabinet tehdy na jaře padl.

