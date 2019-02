Babiš si vyslechl Filipovu kritiku

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip přednesl premiérovi Andreji Babišovi (ANO) požadavky KSČM v rozpočtové oblasti a výhrady vůči krokům některých ministrů, zejména zdravotnictví, dopravy a zahraničních věcí. Babiš odmítl požadavek na snížení schodku rozpočtu, přijal však návrh na některé daňové úpravy.

»Na některých věcech jsme se dohodli, ale pan premiér zatím odmítá náš požadavek na snížení rozpočtového schodku. Nebrání se nicméně diskusi o digitální dani, případně dani z hazardu, « řekl po čtvrteční večerní schůzce ve Strakově akademii Vojtěch Filip. Schůzkou ho minulý týden pověřil Výkonný výbor ÚV KSČM, který vyjádřil nespokojenost s některými kroky kabinetu. Filip nerozumí tomu, proč se premiér požadavku KSČM na to, aby schodek rozpočtu na příští rok byl maximálně třicetimiliardový, tolik brání. Odmítá přitom Babišův argument, že by se muselo škrtat v investicích či méně přidávat důchodcům. »My jsme přesvědčeni, že vláda může více přitlačit na provozní výdaje jednotlivých ministerstev. To, že chceme schodek nižší, je legitimní požadavek, protože i vláda ve svém rozpočtovém výhledu řekla, že bude schodek snižovat,« upozornil Filip. Co se týče tzv. digitální daně, která by zvýšila daňové zatížení velkých internetových firem, o jejích parametrech Filip s Babišem nejednali. Naopak se dohodli, že tyto parametry má nejprve dohodnout ministerstvo financí a rozpočtový výbor Sněmovny.



O kardiocentru i banderovcích



Předseda ÚV KSČM tlumočil premiérovi také výhrady ke krokům některých ministrů. Jedním z nich byl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

»Bavili jsme se například o zřízení kardiocentra v Ústí nad Labem. Pan premiér toto kardiocentrum slíbil a ministr zdravotnictví je zatím nečinný. Předpokládám, že když premiér něco slíbí, bude se tím ministr zdravotnictví řídit,« prohlásil Filip. Dle očekávání Filip kritizoval také některé kroky ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD). »Ministr Petříček není schopen odmítnout oslavy válečného zločince. To mi vadí a vadí to řadě občanů České republiky,« řekl Filip v odkazu na Petříčkovu návštěvu Ukrajiny, kde se neohradil vůči oslavám spolubojovníka nacistů Stepana Bandery, ani proti tomu, že tzv. banderovci budou podle nového zákona považováni za válečné veterány. »To není věc, která by neměla politické a ekonomické dopady. Připomínám, že se připravuje zasedání mezivládní česko-ruské komise a ministryně průmyslu Nováková bude ve velmi složité situaci,« doplnil předseda komunistické strany.

»Přál bych vám vidět mou korespondenci s lidmi, kteří utekli z Ukrajiny kvůli tomu, jak tam s nimi režim zacházel, « podotkl Filip. Perzekuce opozice je podle Filipa na Ukrajině na denním pořádku. »Připomínám, že předseda Komunistické strany Ukrajiny nadále postrádá dvanáct předsedů svých okresních výborů. Nikdo mu není schopen vysvětlit, proč je policie sebrala a proč je dosud nepropustila,« upozornil.



Každý nese svou odpovědnost



Filip zdůraznil, že nepřišel na jednání s požadavkem na Petříčkovo vyhození z vlády. »My nemáme žádnou pravomoc někoho jmenovat, nebo doporučovat do vlády. To je věc pana předsedy Hamáčka a pana předsedy Babiše. Ale nevzdáme se svého práva říkat své názory. Každý nese svou odpovědnost. Ten, kdo někoho jmenoval, také odpovídá za to, jak ten člověk pracuje,« řekl na adresu premiéra. Filip v této souvislosti dodal, že ho pobavil argument některých komentátorů, že kvalitu práce ministra zahraničí dokazuje nedávné pozvání premiéra do Bílého domu. »Je evidentní, že tuto návštěvu nezařídil ministr Petříček. I vyjádření velvyslance Spojených států o tom svědčí. Premiérovo pozvání do Bílého domu bylo hotové předtím, než tam pan ministr vůbec dojel,« poznamenal Filip. Jen málo se prý na schůzce FilipBabiš naopak hovořilo o kauze Huawei a krocích českých úřadů proti této čínské technologické firmě. »Ta věc už je vyřešena. Podívejte se na rozhodnutí příslušných úřadů v Británii či ve Spolkové republice Německo. Předpokládám, že české úřady dospějí časem ke stejným závěrům jako úřady britské a německé. Tedy že nelze vyřadit ze svobodné tržní soutěže druhou největší firmu v oboru,« uvedl Filip. O krocích českých úřadů, zejména pak Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, si však myslí své. »Je evidentní, že se naši úředníci zbytečně zamotali do čistě konkurenčního boje dvou firem. Je trapné, že se k tomu nechali propůjčit. Víc však nemá smysl to komentovat,« uzavřel Filip.

Další jednání s premiérem se uskuteční podle předsedy ÚV KSČM po premiérově návratu ze Spojených států, a to ve formátu, který bude teprve dohodnut. Jednání s druhou vládní stranou Filip neočekává. »Nepředpokládám, že bych potřeboval jednání se sociální demokracií. S tou jsme žádnou smlouvu neuzavírali,« uvedl Filip.

(ste)