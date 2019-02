Sýrie a záblesky vztahů mezi Západem a Východem

Sýrie zůstává významným strategickým průsečíkem vztahů a zahraniční politiky velmocí i dalších zemí. Rusko VKS ponechává v Sýrii po dobu 50 let (jde o vzdušné a kosmické vojenské síly).

Některé vojenské aspekty

Přístup USA k příměří v jihozápadní části Sýrie společně s Ruskem umožnil vloni zlepšení vztahů USA–Rusko. Dlouhodobé problémy v postojích obou velmocí zůstávají, nebo nesou přístupy relativně nové. Rusko a Bělorusko na společném cvičení Západ 2017 uskutečnilo plán rychlých akcí při použití nové vojenské techniky. Jde o situace kolem Ukrajiny. Cvičení NATO s 35 000 vojáky prý mělo »obranný« charakter. Rusko je uváděno jako zdroj napětí – hovoří informační zdroje NATO. Rusko a Francie se vyjadřují pozitivně k tomu, že mírová rekonstrukce Sýrie bude rozsáhlá. Francie vychází z historických vazeb se Sýrií. Odborný západní časopis Forbes přináší některé informace týkající se vojenských aspektů USA–Rusko–ČLR–SRN: »Západ prý musí počítat s tím, že v případě konfliktu USA-Rusko padne Ukrajina a část Evropy půjde s Ruskem. Je v zájmu Západu, aby krize kolem Ukrajiny nebyla řešena vojensky. Ten, kdo podceňuje postoje a možnosti Ruska, žije v hlubokém omylu.« Tolik Forbes.

Ruské zahraničně politické a vojenské postoje jsou částečně známé. Novým aspektem bylo sdělení Moskvy z 16. 7. 2017: »Rusko má právo na preventivní použití síly při obraně Donbasu.« USA by měly všestranně zvažovat své vztahy, rizika a důsledky svých postojů k Ukrajině. Ochrana míru je hlavní záležitostí. Americký vojenskoprůmyslový komplex prosazuje instalaci raket THAAD v Evropě.

Úloha Německa

USA v evropské strategii počítají s Německem jako s hlavní silou v NATO. Vedoucí vojenskou silou v Evropě, hned za USA. Ve vládě A. Merkelové CDU/CSU – SPD byly ještě před volbami provedeny důležité personální změny. Úřad prezidenta SRN vykonává nyní F. W. Steinmeier, bývalý ministr zahraničních věcí. Jeho místo obsadil Sigmar Gabriel. Oba podporovali reálnou, pružnou koncepci »východní politiky« SRN, především vztahy k Rusku. Je to také odkaz W. Brandta a jeho rozhodujícího podílu na »východních smlouvách« (1969-1974). Zásada, že »bez míru není nic« platí obecně. Vloni jednal v Moskvě Sigmar Gabriel s ruským prezidentem V. Putinem. »Společným cílem Ruska a Německa je plně normalizovat vzájemné vztahy, veškeré existující problémy pak budou vyřešeny.« To je stanovisko Ruska. V. Putin pozval do Moskvy německého prezidenta a kancléřku A. Merkelovou. Podle Gabriela »musejí obě země, navzdory komplikacím, pečovat o mír a stabilitu v Evropě, není to jednoduché, ale stojí to za to«.

Rusko odmítá nařčení, že porušuje smlouvu o omezení raket středního doletu. Ta byla přijata před 30 lety. Ducha a cíle smlouvy Rusko plní. Rusko ovšem nemůže zanedbávat svou obranu. Nové raketové prostředky Ruska, dlouho testované, slouží k obraně Ruska. Co ale poměry (a zejména v Evropě) nebezpečně narušuje, to je realizovaný plán USA militarizace zemí východní a jihovýchodní Evropy. Rozšiřování amerického válečného bloku na východ nemůže nikdo přehlížet. Je to nebezpečný krok USA, namířený proti Rusku. Trump kritizoval Merkelovou za přijímání imigrantů. Počáteční chlad Trumpa při rozhovorech s Merkelovou byl posunut do sféry »setkání nevypočitatelného živlu s obezřetnou pedantkou«. Strany CDU/CSU podporují modernizaci Bundeswehru pro plnění náročných úkolů za hranicemi SRN, NATO a Evropy. Armáda ČR a její části jsou nyní včleňovány do struktur Bundeswehru a tím pod jeho velení. Naše veřejnost takové kroky odmítá, protože jsou v rozporu s našimi zkušenostmi s německou armádou před druhou světovou válkou, v jejím průběhu a v poválečném období. Naše armáda má sloužit obraně ČR. Tak zní naše Ústava. Ta znamená více než závěry NATO a přání USA. Rusko přijalo opatření včetně sankcí proti zemím EU. Sankce, jako nepřátelský prostředek zemí EU proti Rusku, se minuly účinkem. Platí zásada, že Rusko nesmí být poškozováno. Německo 50 procent svého exportu realizuje po moři. Je 40krát menší než USA. Ale desetkrát hustěji je osídleno. USA mají ve skladech v Německu zbraně, munici, včetně dvou desítek jaderných zbraní v podobě leteckých pum. F. W. Steinmeier upozorňuje, aby SRN neztratila nyní v zahraniční politice to, co získala, protože by to Německo značně poškodilo v budoucím období. Patří sem také zkušenosti získané z oblasti zahraniční politiky v nedávné minulosti. Rusko je v Německu oceňováno pro konstruktivní jednání a vytváření podmínek pro velký německý investiční kapitál v Rusku. Ruské analýzy mezinárodního vývoje problémů stojí na faktech. Nechodí se s tím na buben.

Evropská komise varovala vloni americký Kongres před přijetím sankcí proti Rusku. To by mohlo narušit výstavbu druhé větve ropovodu »Severní proud« z Ruska, pod Baltským mořem do Německa. Prezident USA D. Trump oznámil při návštěvě Evropy, summitu zemí »G-20«, po jednáních s ruským prezidentem, s francouzským prezidentem i kancléřkou SRN A. Merkelovou podstatu zahraničně politické koncepce USA pro další období. »Vidíme různé hrozby pocházející od ničemných režimů jako je Severní Korea, Irán nebo Sýrie, a od zemí, které je financují a podporují. Vážnou hrozbou jsou také teroristické organizace. Potvrdili jsme náš jednotný postoj proti těmto nepřátelům lidstva a náš záměr zbavit je území, finančních zdrojů (komunikačních sítí) a ideové podpory.« To byla americká interpretace. V praxi to vypadalo jinak. Ruským diplomatům byl ukraden – »zabaven« diplomatický majetek, který je vlastnictvím Ruska. Vyvolané napětí je pochopitelné. Jde o provokaci USA. Ruský prezident V. Putin uvedl, že Rusko může udělat stejné kroky, ale na ochranu ruských a mezinárodních diplomatických norem. Prezident ČLR Si Ťin-pching varoval USA před provokacemi ze strany USA. V Polsku se rozvíjí kampaň odstraňování pomníků Rudé armády, která ve druhé světové válce osvobodila Polsko od německého fašismu.

Rusko, USA, ČLR a Německo

Vztahy Rusko–USA ovlivňují stále více postoje Německa. Tím i v Evropě, zejména ve vztazích k Francii. Německo má zájem na dobrých vztazích s Ruskem. Kancléřka Angela Merkelová nechce být příliš překvapena závěry USA a Ruska. Nejen k Sýrii, ale také k Ukrajině. Porady odborníků s kancléřkou po odletu Trumpa z Evropy vyžadují nyní rozhodující fakta, dokumenty. Ekonomická a obchodní strategie Německa s Ruskem je propojována na delší časové období. Merkelová nechce být postavena před hotové věci vzešlé z jednání Trump – Putin. Jinak by to poškodilo Německo a názory na něj. Kancléřka by nyní potřebovala úspěšný posun k řešení krize na Ukrajině. Zpočátku podporovala »revoluci na Ukrajině«. Nyní ale sdílí obavy, aby se vývoj na Ukrajině udržel v mezích mírových prostředků, ne tedy vojensky. Rusko a USA toho dosáhnout mohou, Německo NE!!

Merkelová podporuje spolupráci USA s Ruskem. To ale také znamená vymezit prostor pro Německo, jeho osu v oblasti východní politiky. Německo a jeho zahraniční politika, včetně východní, se bude realizovat v aktuálních azimutech. Na předním místě to budou vztahy k Rusku, k ČLR. Jejich význam není ještě plně doceněn, ale jedno je jisté, jde a půjde o to, že taková strategie se postupně prosazuje. Ne ale pod vedením USA.

Josef GROUŠL