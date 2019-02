Posseltovi rektální alpinisté

Víme, že drzost Bernda Posselta je bezmezná a činí pravý opak, než hlásá. Jeho představě tzv. usmíření však nahrávají i jeho ubozí bezcharakterní poskoci. Koná tak, jak se otevírají shnilé dveře těchto darebáků. Začalo to v několika regionech a postoupilo až do patra nejvyššího. I nestoudná Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji ze dne 21. ledna 1997.

Sudetoněmecký landsmanšaft jako spolek si nárokuje jednání s ČR, což je nepřijatelné. Do této bažiny bezpráví nás vedou nejen lidovečtí svatoušci P. Bělobrádek (jehož počiny se neštítil pochválit ani bývalý premiér B. Sobotka – ČSSD) a bývalý ministr D. Herman, kteří bez jakýchkoliv skrupulí otevírají náruč tomuto svinstvu. Holt bezzásadovost lidovců je věčná. Nejsou však sami. Od Kalouskovy (dnes Pospíšilovy) TOP 09 to také nepřekvapuje. Avšak vstřícnost k tomuto darebáctví od údajně levicové ČSSD je zarážející (Marksová atd.). Legitimizaci neoprávněných nároků svojí účastí na tomto srazu potvrzuje i český velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský. Zastupoval tam snad ČR?

A co se našeho Liberce týče, dlouhodobě se hlásí k sudetoněmeckému landsmanšaftu více poskoků, kterým se nepříčí účast na jejich tradičních sjezdech a dohody o další spolupráci. Patří mezi ně mimo jiné i náměstek Statutárního města Liberce (SML) J. Korytář (Změna pro Liberec) a J. Šolc (Starostové).

Korytář považuje projevy Posselta k této otázce za jedny z nejlepších. Má za to, že sudetští Němci sami sebe vidí jako most mezi námi a Německem, v duchu »spolupráce a společné Evropy«. »Dokonce mě to inspirovalo k tomu, že my, co jsme se tu po válce narodili, jsme vlastně něco jako sudetští Češi. Takže by možná stálo za to uspořádat i u nás něco jako sraz českých obyvatel Sudet, protože ať chceme nebo ne, žije se tady jinak než ve vnitrozemí,« uvedl též v minulosti pro Liberecký deník. Jak má dlouhodobě blízko Jan Korytář k této problematice, píše například i v původně ekologickém časopise Lomikámen roč. VI., č. 1 z roku 2005, str. 2, Opuštěná nevěsta. »Nikdy nemůžeme dosáhnout sepětí s krajinou, které zde bylo dříve. Je to tím, že jsme ji získali jaksi mimochodem, nemuseli jsme o ni bojovat ani s přírodou, ani s lidmi. Spadla nám do klína jako nevěsta, jejíž milý odešel před lety na vojnu a stále se nevrací a ona si zvykla, že v jejím domě je již jiný hospodář. Žít se to dá, ale láska to ještě není. Nebo ano?« Podepsán Hans Korytar.

To jsou dvě tváře Herr Korytáře. Jedna, ta veřejná pod hlavičkou Změny, jako bojovníka proti korupci. Ta druhá? Posuďte sami…

Pro Liberecký deník také uvedl, že »jedním z důvodů návštěvy bylo i hledání partnerů pro expozici, která by někdy mohla vzniknout v libereckém zámku. Stále ještě se nevzdáváme myšlenky zámek odkoupit… Pokud se to podaří, mohla by v něm vzniknout expozice věnovaná zdejším sudetským Němcům, jejich osudům a poválečnému odsunu. Liberec byl kdysi hlavním městem Sudet a není tu nic, co by tuto minulost připomínalo. Takže by bylo dobré, kdyby se taková rozsáhlá interaktivní expozice podařila udělat právě v nevyužitém zámku. Jednal jsem o tom v Augsburgu s řadou lidí z nejrůznějších institucí a všichni jsou tomu velmi nakloněni«. Jistě takové poskoky landsmanšaft potřebuje. Vždyť foto na Facebooku s Posseltem je patrně in…

Pro ty, kteří mají pocit, že toto není možné, jsou výroky J. Korytáře zdokumentované. Slovy K. V. Stefanoviče: »Zač se moudrý stydí, tím se blbec chlubí.«

A tak snad jen otázka: bude mít Změna pro Liberec či Starostové ve volebním programu i oficiálně toto bezcharakterní řádění v přepisování závažnosti historie? Přihlásí se k těmto choutkám veřejně? Změna chce konat před komunálními volbami referendum. Nebylo by od věci tam dát i dotaz ke snu J. Korytáře, zda Liberečané souhlasí s dalším zadlužováním města koupí libereckého zámku pro interaktivní expozici věnovanou zdejším sudetským Němcům, jejich osudům a poválečnému odsunu.

Jsou ale výlety za městský erár bez vědomí Rady města Liberce skutečné priority zadluženého Statutárního města Liberce? To, že posílá tzv. krajanské sdružení pozvánky na SML, neznamená, že účast města je žádoucí. Město Liberec má mimo jiné i dohodu o spolupráci s městem Augsburg, ne s tímto spolkem.

K samotným bývalým sudetským Němcům a jejich potomkům nemám žádný vztah, ani žádné výhrady. Pokud vím i od členů našich partnerských stran z Německa, tedy i z Levicového Euroregionu Nisa, většina z těchto lidí nemá zájem oživovat minulost a žije dnes úplně jinými problémy, stejně jako většina občanů u nás. S čím nebo s kým mám problém, to jsou nároky revanšistických organizací, a zejména mám velké výhrady k těm českým občanům, kteří jim jdou na ruku. Nemohu souhlasit s Korytářovým názorem, že jsou Benešovy dekrety překonány. Odsun sudetských Němců nelze oddělit od jejich předchozího přihlášení se k občanství třetí říše, a tím i od jejich podílu na Mnichovu a posléze i na okupaci naší země. Vstřícnost k organizacím, jako je Sudetoněmecký landsmanšaft, považuji za nepřijatelnou. Jde o vědomou podporu kroků, poškozujících zájmy současného českého státu i jeho občanů na úkor korektní spolupráce s oficiální vládou Německa. Na sudetském sjezdu nemá žádný český politik co dělat!

»Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti,« říká Sabatini, ale my toto poznání máme. A musíme s ním konat.

Dana LYSÁKOVÁ, předsedkyně KV KSČM Libereckého kraje