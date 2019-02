ČR by se měla chovat suverénněji

Česká republika by se v zahraniční politice měla chovat suverénněji a nebýt pouhým lokajem. Především pak vzhledem k dění ve Venezuele a na Ukrajině.

V pořadu Partie na Primě to uvedl člen zahraničního výboru Sněmovny Daniel Pawlas (KSČM). Už minulý týden se sešel premiér Andrej Babiš s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem, KSČM kritizuje ve vládě především působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). »Pohled KSČM na zahraniční politiku je jiný, než je vládní,« nastínil v Partii Petříček. »To je pravda, proto také nejsme v té vládě, máme jiný pohled na některé světové události a jejich řešení,« uvedl Pawlas s tím, že nyní se jedná především o kauzy Venezuela a Ukrajina. »Myslíme, že zde měl pan ministr jasně hájit české zájmy, což se nestalo,« dodal poslanec KSČM.

Co se týče Venezuely, tak se podle Pawlase ukazuje, že rozhodnutí vlády a pana prezidenta ohledně tamního dění je chybné, konkrétně tedy uznání za prezidenta Juana Guaidóa. »My máme diplomatické vztahy s Venezuelou a tím samozřejmě ctíme jejich ústavní pořádky. Maduro byl regulérně zvolen prezidentem a my ho musíme uznávat i z hlediska mezinárodního práva. Pan Guaidó je samozvaný prezident, který nemá žádný mandát, to bychom mohli vzít kohokoliv z ulice a prohlásit ho prezidentem. Guaidó se přitom ani neúčastnil prezidentských voleb,« připomněl Pawlas. »Česká republika by se v zahraniční politice měla chovat suverénněji a nebýt pouhým lokajem. Už i němečtí ústavní právníci říkají, že rozhodnutí uznat Guaidóa není úplně v pořádku, ale my to nadšeně odsouhlasili, protože to někdo potřeboval,« doplnil Pawlas.

Krizi zařídily USA

»Postupovali jsme společně s evropskými partnery a tak, abychom přispěli k vyřešení té dlouhodobé krize, kterou Venezuela prochází,« reagoval Petříček. »Ale ta krize ve Venezuele byla vyvolána sankcemi, které zavedly Spojené státy, když ji odřízly víceméně od odbytu svého zboží, je to zhruba tři týdny zpátky, co venezuelské tankery nebyly vpuštěny do amerických přístavů, Velká Británie nechce vydat venezuelské zlato. Takže Venezuela zdroje má, ale pouze je bojkotována na světových trzích. Pokusy o svržení venezuelské vlády jsou dlouhodobé,« konstatoval Pawlas.

KSČM také vadí Petříčkův přístup k dění na Ukrajině. Především pak to, že dostatečně neodsoudil současnou adoraci banderovců. »Banderovci jsou lidé, kteří prokazatelně vyvraždili mezi 80 až 130 tisíci Čechů, Poláků a židů. Jsou to váleční zločinci a pan ministr v tomto ohledu nedokázal jasně říci, jaký je postoj České republiky,« uvedl Pawlas. »I my dneska podporujeme Ukrajinu z našich daní a příčí se mi, že váleční zločinci, kteří vyvražďovali nevinné ženy a děti budou dneska na Ukrajině národní hrdinové. Pan ministr se tam nemá jezdit pouze fotit, ale musí tam říct pevně svůj názor, byť se Ukrajincům nemusí líbit,« dodal.

Neofašisté, oligarchové a organizovaný zločin

Podle Petříčka bychom se ale nyní neměli zaměřovat v souvislosti s Ukrajinou pouze na otázky minulosti, ale i na současnost, kdy je tam spousta problémů korupcí počínaje a dodržováním lidských práv konče. »Ukrajina je země, kde vládnou neofašisté, oligarchové a organizovaný zločin. Je to důsledek takzvaného euromajdanu, kdy EU spolu s USA chtěly změnit názor části obyvatel a rozvrátit tuto zemi. Tato země je nyní skutečně rozvrácená a způsobilo to vměšování se do vnitřních záležitostí Ukrajiny ze strany EU a USA. Však jsou také dnes už zveřejněné přepisy hovorů některých politiků USA i EU, jak radí tvůrcům euromajdanu. To je ukázka toho, jak se tvoří a mění dějiny a myslím si, že je to velice špatné,« připomněl Pawlas.

USA jako nedůvěryhodný partner

Došla řeč také na to, že prezident USA Donald Trump pozval českého premiéra Andreje Babiše na návštěvu Bílého domu. Schůzka se má uskutečnit ve čtvrtek 7. března. »Babiš s Trumpem by si měli rozumět. Měli by se zaměřit na obchodní vztahy a elektronickou bezpečnost,« uvedl Petříček. Podle Pawlase je na stole hlavně odstranění bariér mezi Spojenými státy a EU. »Donald Trump, byť deklaruje, že je spojencem EU, tak mnohdy to jeho výroky i činy neukazují. Zavedení různých celních opatření a de facto bojkotování evropského zboží, to dle mého názoru opravdu není ukázka toho, že Spojené státy jsou důvěryhodným partnerem pro EU,« konstatoval Pawlas.

Jako příklad obchodní války se nyní jeví třeba i kauza ohledně mobilních telefonů značky Huawei. »Jedná se o znak obchodní války a jakési kauzy ohledně odposlouchávání telefonů jsou jenom zástupný problém. Výroba mobilních telefonů ze strany Huawei je jenom jeden segment jejího výrobního potenciálu. Druhý je budování mobilních sítí a třetí je poskytování hardwaru podnikové klientele. Myslím si, že právě ten druhý segment – budování mobilních sítí, což je nyní na pořadu dne, je stěžejním problémem, protože konkurence je zastaralá a hlavně dražší. Dle mého jde o zamezení přístupu firmě Huawei na trh. Vždyť i britská MI5 jasně deklarovala, že žádné riziko ze strany Huawei nehrozí…,« vysvětlil Pawlas.

(cik)