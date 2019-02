Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Kubánci hlasovali o nové ústavě

Na osm milionů kubánských voličů hlasovalo o nové ústavě, která má nahradit tu dosavadní z roku 1976.

Největší změny přináší dokument v ekonomice, zakotvuje totiž právo na soukromé podnikání. Stále zachovává vedoucí úlohu komunistické strany, která na Kubě vládne jako jediná povolená strana přes půl století. Ústava, kterou loni schválil parlament, a o ní hlasovali Kubánci v referendu, také omezuje funkční období prezidenta na nejvýše dvě pětiletá období po sobě a zavádí úřad premiéra. Omezuje též věk pro kandidáta na hlavu státu, a to na 35 až 60 let. Předchozí nejvyšší představitel Kuby Raúl Castro nastupoval do úřadu v pětasedmdesáti letech a odcházel loni, když mu bylo 86 let. Nahradil ho výrazně mladší Miguel Díaz-Canel (58).

V ekonomické oblasti zakotvuje nová ústava změny, které umožnil už před deseti lety Raúl Castro a které dovolily Kubáncům soukromě podnikat. Nová ústava uznává soukromé vlastnictví, roli trhu a zahraničních investic, avšak znovu zdůrazňuje, že státní socialistický podnik je hlavním aktérem trhu a že ekonomika bude nadále plánovaná.

Nový základní dokument také pootevírá cestu k homosexuálním sňatkům, ačkoliv je výslovně nepovoluje. Místo nynější úpravy, že manželství je »svazek muže a ženy«, se v novém textu píše, že »manželství je sociální a právní instituce«, kterou upraví zákon o rodině. Ten by měl být podle poslanců přijat a předložen v referendu do dvou let.

V nové ústavě, která má o devět desítek článků více než ta předchozí, se též uvádí, že zisk jiného občanství neznamená automaticky ztrátu toho kubánského.

Vedení země dalo masivní kampaní najevo, že by základní zákon nahrazující dosavadní více než čtyři desetiletí starou ústavu měli voliči schválit a podle médií je plebiscit spíše formalitou. Předcházela mu více než půlroční veřejná diskuse, na níž mohli Kubánci požadovat změny v textu a také to dělali. Nejvíce požadavků na změnu se týkalo výše zmíněné definice manželství, kde se většina diskutujících vyslovila za zachování staré formulace.

(čtk)