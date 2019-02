L-39NG. FOTO - Wikimedia commons

V Aeru začala výroba L-39NG

V závodu Aero Vodochody nedaleko Prahy už začala sériová výroba letounů L-39NG. Prvních šest jich bude pro zákazníky připraveno v roce 2020, dalších dvanáct v roce 2021.

Od roku 2022 bude závod schopný dodat dvacet strojů ročně, případně i více, pokud zavede výrobu v několika směnách. V Aeru pracuje kolem 1800 lidí, na začátku února společnost ohlásila restrukturalizaci související s větším zaměřením na vlastní výrobu a odklon od subdodávek. Na žádost zákazníka byla ukončena mimo jiné dlouhodobá výroba kokpitů pro vrtulníky Black Hawk pro společnost Sikorsky. Aero hodlá letos propustit přibližně desetinu pracovníků včetně lidí na kancelářských a manažerských pozicích.

Tržby společnosti za rok 2017 činily zhruba 3,8 miliardy korun, Aero vytvořilo provozní zisk před odpisy 230 milionů korun, čistý zisk byl neutrální, respektive v mírné ztrátě 5,9 milionu korun. Výsledky za rok 2018 společnost ještě nezveřejnila, ale podle mluvčího Aera Tobiáše Tvrdíka by měly být na stejné úrovni jako v roce 2017.

Do programu L-39NG, výroby i vývoje, plynou podle mluvčího jednoznačně největší investice, další investice jdou i do programu L-159. V minulých letech firma investovala také do Aerostructures programů Airbus A220, vojenského dopravního letounu KC-390 a ST Aerospace, které představují významnou část výroby v Aeru. »Rostoucí příjmy z těchto strategických programů a nové vojenské zakázky nahradí výpadek příjmů z ukončených programů výroby helikoptér,« uvedl Tvrdík.

Aero má zatím podepsané smlouvy na 38 strojů L-39NG. Prvním zákazníkem je Senegal, který si objednal čtyři letouny v bojové verzi. »Aktuálně probíhá uzavírání dohod mezi exportními bankami na financování tohoto obchodu, poté obdržíme první předplatbu,« dodal mluvčí. S portugalskou společností Skytech Aero uzavřelo dohodu až na 16 letounů obsahující také finanční závazek. Dalším zákazníkem je americká společnost RSW. Obě tyto soukromé firmy dělají výcvik vojenských pilotů.

Předsériový letoun L-39NG poprvé vzlétl na letišti loni v prosinci. Od jara chce společnost pokračovat dalšími vývojovými lety s cílem získat certifikaci do konce letošního roku. »V dubnu zároveň začnou ve spolupráci s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) probíhat náročné statické a únavové zkoušky na draku letounu,« doplnil Tvrdík. V létě se do vývojových letů zapojí další letoun L-39NG.

Podle mluvčího pokračují jednání se státním podnikem LOM Praha, který zajišťuje výcvik pilotů mimo jiné pro českou armádu. Smlouva na dodávku čtyř letounů by měla být uzavřena letos. Slibná jsou i jednání s dalšími potenciálními zákazníky z evropských zemí a členů NATO, ale také se zeměmi Jižní Ameriky, Asie, Blízkého východu či Afriky, uvedl Tvrdík.

(ng)