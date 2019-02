Ilustrační FOTO - pixabay

Děti neumějí vzít do ruky pilku ani kladívko

Dětem ze základních škol možná v rozvrhu přibude nový povinný předmět, ve kterém by se měly učit praktickým technickým dovednostem. Na potřebě jeho zavedení se nedávno domluvil premiér Andrej Babiš s ministrem školství Robertem Plagou (oba ANO) a dalšími zástupci vlády a podnikatelů.

Babiš to řekl nedávno na tiskové konferenci k představení inovační strategie ČR v letech 2019 až 2030. Plaga už dříve avizoval, že chce 28. února otevřít diskusi o připravovaných změnách v učebních plánech škol.

»No to je hezké, že se pánové konečně probudili. My na tento problém upozorňujeme od chvíle, kdy političtí amatéři začali pracovat na zrušení jednotných osnov. Za ministryně školství Petry Buzkové (ČSSD) začala honba za co největším počtem maturantů a vysokoškoláků, masivní podpora gymnázií šla ruku v ruce s likvidací odborného a učňovského školství,« reagovala bývalá poslankyně, expertka KSČM na školství Marta Semelová. Je přesvědčena o tom, že kvalita vzdělání šla prudce dolů, práce a plánování se staly téměř sprostými slovy, školní dílny byly proti novému myšlení, a tak se hromadně rušily. »Teď neseženete řemeslníka, děti neumějí vzít do ruky kladívko, pilka nebo hoblík jsou pro ně život ohrožující nástroje,« dodala Semelová. Je ráda, že ještě přežili někteří osvícení ředitelé škol, kteří nepodlehli módním trendům, a dílny a pozemky zachovali. Také některé kraje se snaží problém řešit. Uvedla, že v Praze je to projektem polytechnických hnízd, který má za cíl poskytnout žákům základních škol technické vzdělání v rozsahu alespoň čtyř vyučovacích hodin měsíčně v plně vybaveném zázemí středních škol.

»Žáci chodili v minulosti na dílny a pozemky, teď takový předmět není a je jednoznačné, že my ho potřebujeme. A domluvili jsme se, že nový předmět technika by měl být povinný. Měl by mít jednu hodinu týdně,« řekl Babiš s tím, že české firmy potřebují řemeslníky. »Ministerstvo školství organizuje konferenci o školství 28. února a my toto téma dáme do veřejné diskuse,« dodal před novináři premiér.

To, že dřív existoval na školách předmět pracovní vyučování, mělo podle bývalé dlouholeté učitelky Semelové svůj význam. Žáci poznávali cenu práce, zjistili, že vyrobit něco ze dřeva nebo z kovu není jen tak, že vypěstovat květiny nebo zeleninu stojí úsilí. Seznamovali se s různými druhy manuální činnosti, někteří získali zájem o učební obor. »Kromě toho školáci, kteří zrovna nevynikali v teoretických předmětech, ale byli manuálně zruční, dostali šanci zažít pocit úspěchu a uznání ostatních,« podotkla exposlankyně pro náš list.

Do škol přijde výuka polytechniky

Ministerstvo školství již dříve uvedlo, že se v upravovaných plánech školního učiva počítá se začleněním témat techniky. V Národním ústavu pro vzdělávání, který změny v učebních plánech připravuje, zatím k této problematice vznikla podkladová studie, která mj. uvádí možné způsoby začlenění tématu do výuky. Konkrétní podoba zapracování techniky do vzdělávacích programů však podle úřadu bude ještě předmětem další diskuse, kterou hodlá ministr brzy otevřít.

Na to, že zrušit školní dílny byla hloupost, přišel svého času i tehdejší premiér Bohuslav Sobotka – paradoxně ze stejné strany jako bývalá ministryně Buzková. »Na jednání s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR v květnu 2016 oznámil, že by se na základních školách měla obnovit výuka ve školních dílnách a na školních pozemcích. Zároveň slíbil, že detaily s harmonogramem konkrétních změn budou dojednány na podzim tohoto roku. K tomu však nedošlo,« připomněla Semelová. O rok později MŠMT slíbilo, že rámcový vzdělávací program bude upraven tak, aby vznikl prostor pro předměty podporující technické vzdělávání s tím, že cílená polytechnická výuka by mohla být povinně vyučována od roku 2019, do té doby by měla být dobrovolná.

Rok 2019 běží… a nic

Podle místopředsedy rady pro výzkum a předsedy Asociace malých a středních podniků Karla Havlíčka se na předmětu technika pracuje poslední rok. »Nový předmět odpovídá inovační strategii, protože motivuje k propojení ručních či manuálních prací s novými technologiemi. Není to klasický předmět dílny a pozemky, ale je to moderně pojatý předmět, který splňuje požadavky na moderní technologie,« uvedl. Podle Havlíčka se nyní řeší to, jak bude výuka technických dovedností zapracována do vzdělávacích programů. Děti by mohly mít předmět buď hodinu týdně, nebo dvě jednou za dva týdny.

Semelová má však obavy, že budeme stále něco zkoumat, analyzovat, deklarovat, dávat si nové a nové časové harmonogramy a nakonec vysvětlovat, proč to nejde. »Ono je totiž jednoduché rozbít něco, co se osvědčilo, co funguje. Zlikvidovat systém, který je promyšlený a provázaný na další oblasti,« zdůraznila s tím, že v současnosti ve většině škol dílny nejsou, takže jejich obnovení bude stát hodně peněz, nepřipravují se pro výuku tohoto předmětu učitelé, fabriky, které dodávaly školám potřebný materiál pro výuku, už dávno neexistují…

Havlíček doplnil, že polytechnická výuka se také musí prolnout s ostatními předměty. »Pokud vše projde revizí vzdělávacích programů, což je otázka tohoto roku, pak musí najet na celý systém. Nedá se to zařídit okamžitě… je to otázka ještě několika let,« dodal. Podle Semelové mezipředmětové vztahy zaručovaly dřívější osnovy, návaznost na fyziku, chemii, botaniku a další předměty byla samozřejmostí.

Obsahy učiva ve školách určují takzvané rámcové vzdělávací programy, které v roce 2005 nahradily dřívější jednotné osnovy. O nutnosti modernizace programů se mluví od roku 2016. Jejich úpravy má na starosti Národní ústav pro vzdělávání, který patří pod ministerstvo školství.

(ku)