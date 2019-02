Dosavadní prezident Nicolás Maduro. FOTO - Haló noviny

Kontrarevoluce o víkendu neprošla

Venezuelská armáda v sobotu zasáhla proti stoupencům opozice usilujícím o otevření hranic pro průjezd humanitární pomoci.

Opoziční lídr Juan Guaidó, který se spolu se stovkami demonstrantů neúspěšně pokoušel přimět armádu ke vpuštění kamionů s potravinami a léky do země, požádal USA a další země, aby nechaly ve hře »všechny možnosti« pro odstavení prezidenta Nicoláse Madura od moci tedy i zahraniční vojenskou intervenci. V kolumbijské metropoli Bogotě se má setkat s americkým viceprezidentem Mikem Pencem. Guaidó už v sobotu utekl do Kolumbie. Chystanou schůzku Penceho s Guaidóem Američané označují jako první, už před dvěma týdny však americká média psala, že během ledna se oba setkali na utajovaných schůzkách v USA nejméně dvakrát.

Venezuelská armáda věrná Madurovi v sobotu odvrátila konvoje zahraniční pomoci z hranic s Brazílií a Kolumbií s pomocí slzného plynu a gumových střel. Dvě osoby byly podle agentury AFP v sobotu zabity při střetu aktivistů s bezpečnostními silami na brazilsko-venezuelské hranici. Nákladní vozy naložené americkými potravinami a léky pro Venezuelu se vrátily zpět do Kolumbie poté, co se opozičním příznivcům nepodařilo prolomit linie vojáků. Nejméně jeden z kamionů začal podle záběrů z místa hořet a lidé z něj narychlo vyndávali náklad. Guaidó v sobotu oznámil, že jiný z vozů se úspěšně dostal na venezuelské území z Brazílie. Podle zpravodaje španělského deníku však spolu s dalším kamionem dojel pouze na neutrální území na hranicích, kde jej zastavili vojáci a dále nepustili. Maduro, kterého rozčilila podpora Guaidóa kolumbijskou vládou oznámil, že přerušuje diplomatické styky s Kolumbií a diplomaté mají 24 hodin na opuštění země. Do Venezuely mířila také loď s humanitární pomocí z Portorika. Portorický guvernér Ricardo Rossello však nařídil lodi se vrátit poté, co venezuelská válečná loď hrozila, že zahájí na plavidlo palbu.

Schůzka Pence s Guaidóem má být signálem podpory opozičnímu vůdci po víkendovém násilí, které by se podle agentury Reuters mohlo stát pro USA záminkou k zavedení nových sankcí vůči Madurově vládě. Pence cestuje do Bogoty na setkání regionálních lídrů, kteří uznávají Guaidóa za legitimního vůdce Venezuely.

(čtk)