Sparta potřetí tříbodová

Pražská Sparta zvítězila i ve třetím jarním kole fotbalové FORTUNA:LIGY a je třetí v tabulce. Ve šlágru 22. kola přehrála na Letné ostravský Baník 3:2, ačkoliv v poslední půlhodině byla oslabena o vyloučeného Štetinu. Také další pražský klub se radoval - Bohemians 1905 vyhráli od října poprvé ligový zápas, když si odvezli tři body ze Zlína. Jablonec ztratil všechny body v Mladé Boleslavi. Kolo bude dohráno v pondělí, kdy nastoupí od 18.00 lídři tabulky. Vedoucí Slavia hostí v Edenu Slovácko a mistr z Plzně nastoupí v Opavě.

Dočkal režisérem

Sparťané v sestavě s navrátilcem Bořkem Dočkalem, který se hned ujal režisérské taktovky, zvítězili i ve třetím jarním utkání a odskočili Baníku v tabulce na tři body. Hosté vedli od 26. min. díky Damemu Diopovi, ale v 39. min. srovnal Lukáš Štetina a po pauze otočil stav David Moberg Karlsson. V 61. min. byl vyloučen po druhé žluté kartě Štetina, ale Baník nevyužil přesilovku. Naopak inkasoval potřetí z kopačky přesile střídajícího Václava Drchala. Sparta mohla v hektickém závěru ještě několikrát skórovat do otevřené ostravské obrany. Druhý gól Drchala rozhodčí neuznal pro ofsajd. Ve třetí minutě nastavení naopak snížil Nemanja Kuzmanovič. Baník tak prohrál po pěti kolech.

Sparťanský kouč Zdeněk Ščasný byl hodně spokojen: »Po výborném začátku nás zbrzdila branka Baníku, naštěstí jsme do poločasu vyrovnali. V druhém poločase jsme byli jasně lepším týmem. Hrozně důležitý byl třetí gól, pak jsme mohli minimálně dvě tři branky přidat, bohužel jsme sami inkasovali. Ale podali jsme výborný výkon.« Jeho protějšek Bohumil Páník byl přímo naštvaný na něktré hráče: »Zápas rozhodla jednoznačně Fillova chyba a následný gól na 3:1. Ten kontaktní gól už přišel pozdě. Nemůžeme prostě udělat takovou fatální hrubku, aby soupeř šel sám na brankáře.«

Šťastná výhra

Mladá Boleslav potvrdila i proti Jablonci, že na jaře patří k nejlepším týmům soutěže, i když vítězství ji zabezpečil Přikryl až vše třetí minutě nastavení a bylo více než šťastné. Na svém stadionu tak Středočeši neprohráli podeváté za sebou a jsou osmí v tabulce. Jablonec počtvrté z posledních pěti zápasů ztratil body a zůstal pátý. »Porazili jsme velmi kvalitního soupeře. A když dáte branku takto v nastavení, tak to musíte označit za šťastné vítězství. Navíc neodpovídá ani průběhu, kdy Jablonec hrál velmi dobře,« připustil kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber a dodal: »Přiblížili jsme se první šestce, ale pořád je na dostřel i ta poslední skupina.«

Více ze hry měl Jablonec. V 17. min. dokonce dal branku Vatajelu, ale rozhodčí těsně předtím odpískali ofsajd Sobola a nenechali akci dohrát. »Celkově jsme byli dominantnější, měli jsme více šancí. Lépe jsme se pohybovali, byli jsme lepší. Bohužel nás tížilo neproměňování šancí, za což jsme byli v závěru potrestaní,« řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Hašek si oddechl

Boheminas 1905 po deseti utkáních konečně vyhráli a navíc utnuli sérii bez vstřeleného gólu, která trvala 479 minut. Naopak domácí Zlín pošesté za sebou prohrál. Hosté podnikali rychlé brejky. Po necelé půlhodině se do zlínského vápna snesl centr, Hůlka nejprve trefil tyč a ve skrumáži uklidil míč do sítě Krch. Projev domácích byl příliš jednotvárný, chyběla mu myšlenka a hlavně finální přihrávka. Blízko k vyrovnání byl Železník a posléze i Poznar, ale ani jeden neprolomil jarní střelecké prokletí »Ševců«. V 75. min. nastřelil novic v základní sestavě Zlína Čanturišvili břevno. Naopak ve třetí minutě nastavení po brejku pojistil výhru hostů Vacek svým premiérovým ligovým gólem po zimním příchodu do Bohemians.

Trenér »Klokanů« Martin Hašek: »Dnes to asi bylo napsáno ve hvězdách, že Bohemka vyhraje a tak se i stalo, já jsem to tak cítil. Jsem šťastný ze spousty důvodů. Žádný trenér nechce být vyhozen, v Bohemce má rád spoustu lidí, nerad bych ji opouštěl… Hráli jsme už dříve spoustu dobrých zápasů, ale body nepřicházely. Určitě jste si všimli, že jsme dnes nastoupili v jiném rozestavení. Rozhodli jsme se udělat změnu z principu, protože dosavadní způsob hry nám nepřinášel výsledky. Dnes jsme hráli v hlubokém bloku, byli jsme pasivní, ale vědomě, úmyslně, čekali jsme, až se o nás Zlín rozbije a my udeříme z brejků.«

Sigma přeskočila Příbram

Olomouc zvítězila v souboji sousedů ze spodní části tabulky nad Příbramí 2:0. Hanáky poslal ve 26. min. do vedení Plšek a v nastavení přidal pojistku Zahradníček. Sigma poprvé v sezoně vyhrála dvě kola po sobě a poskočila na dvanácté místo. Nováček z Příbrami podlehl v lize Sigmě poprvé po pěti zápasech a je o dva body zpět třináctý. Kouč Příbrami Josef Csaplár byl zklamaný: »A smutný, protože si myslím, že jsme dnes mohli bodovat. My jsme se dostali asi do tří tutovek - Matoušek, Mingazov hlavou, potom ke konci. Dostali jsme laciný gól, druhý šílený. Celé utkání demonstrovaly poslední dvě tři minuty, kdy máme aut u rohu a Olomouc z toho dá gól na 2:0.« Karviná remizovala doma s Teplicemi 1:1 a o bod se odpoutala od poslední Dukly. Hosté na jaře získali první bod.

1. Slavia 21 17 1 3 50:18 52

2. Plzeň 21 15 4 2 32:16 49

3. Sparta 22 12 5 5 37:20 41

4. Ostrava 22 11 5 6 30:20 38

5. Jablonec 22 11 4 7 42:22 37

6. Liberec 22 8 7 7 24:19 31

7. Zlín 22 9 3 10 27:28 30

8. Ml. Boleslav 22 8 5 9 40:37 29

9. Slovácko 21 9 0 12 24:31 27

10. Teplice 22 7 5 10 22:30 26

11. Opava 21 7 4 10 29:33 25

12. Olomouc 22 7 4 11 21:34 25

13. Příbram 22 6 5 11 27:51 23

14. Bohemians 1905 22 5 7 10 20:29 22

15. Karviná 22 4 5 13 26:41 17

16. Dukla 22 4 4 14 18:40 16

(vs, tv, zr)