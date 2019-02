Bílí Tygři proti Mountfieldu otáčeli, Plzeň doma padla

Liberec zdolal ve velmi sledovaném utkání 48. kola extraligy třetí Hradec Králové 6:3, přestože prohrával už 1:3. Udržel si tak náskok v čele tabulky. Bílí Tygři rozhodli mezi 55. a 56. min. dvěma góly ve vlastním oslabení a vedli 5:3. Mountfield neuspěl poprvé po pěti výhrách za sebou.

Do vedení poslal domácí Kvapil. Liberec se ale z vedoucího gólu příliš dlouho neradoval. Po buly v útočném pásmu si našel odražený kotouč Smoleňák a bekhendem překonal Willa. Na opačné straně se do brejku dostal Zachar, kterého zastavil pouze za cenu faulu Nedomlel. Hlavní rozhodčí nařídil trestné střílení, autor první branky Kvapil si ale tentokrát na Pavelku nepřišel. Severočechy to mohlo mrzet o to víc, když hned vzápětí sami inkasovali z hole Vincoura. Ten si svou gólovou radost zopakoval krátce po začátku druhé třetiny a střelou na vzdálenější tyč poslal Mountfield do dvoubrankového vedení. Bílí Tygři snížili ve 27. min., na brankovišti se prosadil důrazný Jelínek.

V polovině utkání pak vyrovnával střelou do prázdné branky Hudáček. Šest minut před koncem fauloval vysokou holí Filipi a Východočeši měli k dispozici čtyřminutovou početní výhodu, ale naopak dvakrát inkasovali.

Vítkovice porazily Karlovy Vary 4:2. Ostravané po obratu z 1:2 udělali další krok k přímému postupu do čtvrtfinále play off. Zlín zvítězil na ledě Pardubic 4:2 a díky šestému vítězství z posledních sedmi zápasů si upevnili pozici v první desítce pro play off. Brno vyhrálo v Litvínově a Mladá Boleslav si spravila chuť po třech domácích porážkách s Chomutovem.

Hokejisté Olomouce vyhráli na ledě Plzně 2:1 a na osmé místě mají v boji o play off před jedenáctým Litvínovem už devítibodový náskok. Hanáci po páteční výhře nad vedoucím Libercem 1:0 zdolali i druhý tým extraligové tabulky.

Hosté skórovali pouze v úvodní třetině, kdy získali dvoubrankový náskok. Nakonec vítěznou trefu zaznamenal Zbyněk Irgl ve vlastním oslabení. Domácí stačili pouze snížit ve druhé třetině, poprvé po osmi zápasech nebodovali a prohráli teprve podruhé z posledních devíti utkání.

Výsledky 48. kola: Pardubice – Zlín 2:4 (0:2, 1:1, 1:1), Ml. Boleslav – Chomutov 4:1 (0:0, 1:1, 3:0), Vítkovice – Karlovy Vary 4:2 (0:0, 3:2, 1:0), Liberec – Hradec Králové 6:3 (1:2, 2:1, 3:0), Litvínov – Brno 3:4 (0:1, 1:1, 2:2), Plzeň - Olomouc 1:2 (0:2, 1:0, 0:0).

1. Liberec 48 29 3 4 12 160:110 97 2. Plzeň 48 24 7 6 11 172:107 92 3. Hradec Kr. 48 25 6 4 13 141:114 91 4. Třinec 47 26 3 3 15 140:107 87 5. Brno 48 21 6 5 16 135:124 80 6. Vítkovice 48 23 3 3 19 132:122 78 7. Ml. Boleslav 48 23 2 1 22 118:113 74 8. Olomouc 47 21 2 7 17 113:126 74 9. Zlín 48 20 3 5 20 136:136 71 10. Sparta 47 18 6 2 21 121:122 68 11. Litvínov 48 18 5 1 24 113:133 65 12. Kar. Vary 47 12 3 4 28 114:144 46 13. Chomutov 48 12 3 4 29 108:163 46 14. Pardubice 48 8 2 5 33 92:174 33







(zr)