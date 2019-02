Zadinova premiéra - bez bodu, ale dobrá

Brankář David Rittich pomohl v nedělním duelu NHL 22 zákroky k vítězství hokejistů Calgary 2:1 v Ottawě. Jihlavský rodák dostal příležitost po pěti zápasech. Přihrávku u rozhodujícího gólu Flames zaznamenal útočník Michael Frolík. Calgary otevřelo skóre v páté minutě zásluhou Mikaela Backlunda. V první třetině překonal Craiga Andersona ještě Matthew Tkachuk, ale rozhodčí po poradě s videem branku neuznal, jelikož gólman Senators měl už kotouč schovaný v lapačce, když do něj útočník Flames šťouchl. Vyrovnání zařídil ze samostatného úniku bekhendem mezi Rittichovými betony Tkachukův o dva roky mladší bratr Brady.

V závěrečné třetině se opakovala situace s neuznanou brankou, tentokrát v neprospěch domácích. »Bylo to úplně to samé. Měl jsem velkou radost, že to tak i vyhodnotili. Zeptal jsem se sudího, jestli už někdy něco podobného viděl, a odpověděl mi, že ne a že bychom to už neměli znovu dělat,« uvedl Rittich.

Poslední minuta nabídla drama. Nejprve se před Ritticha prosmýkl Anthony Duclair, jenže trefil tyč. Calgary následně přeneslo hru na druhou stranu, Frolík přihrál od hrazení Austinu Czarnikovi a šestadvacetiletý Američan 41 sekund před koncem základní hrací doby bekhendovou střelou z levého kruhu pod horní tyč přiřkl svému mužstvu pátý triumf v řadě. Kanadský celek si v čele Západní konference udržel tříbodový náskok před San Jose.

I v dalších utkáních přispěli čeští hráči k výhrám. Obránce Michal Kempný vstřelil šestý gól v sezoně a oslavil s Washingtonem triumf 6:5 v prodloužení nad New Yorkem Rangers. Hodonínský rodák si ve 20. minutě najel mezi kruhy, prostřelil brankáře Henrika Lundqvista mezi betony a 19 vteřin po gólu Nicklase Bäckströma dokonal obrat z 0:1 na 2:1.

Na třetím gólu Capitals se nahrávkou podílel Jakub Vrána, který z brankové čáry nabil Tomu Wilsonovi na ránu bez přípravy. Vítězný zásah obstaral v nastaveném čase Jevgenij Kuzněcov.

Centr Radek Faksa podpořil jedenáctou brankou v ročníku vítězství Dallasu 4:3 v Chicagu. Opavský rodák nejdříve ve 12. minutě důraznou hrou u mantinelu poslal beka Slatera Koekkoeka k ledu a následně ho nová akvizice Stars Mats Zuccarello vyslala do samostatného úniku, který Faksa proměnil v úvodní trefu večera.

Zuccarello přidal i gól, ale v závěru prostředního dějství se zranil poté, co zastavil rukou střelu Connora Murphyho. Jednatřicetiletý Nor bude mimo hru minimálně čtyři týdny. Útočník Blackhawks Patrick Kane vyšel po 20 utkáních bodově naprázdno.

Tomáš Hertl asistoval při úspěchu San Jose 5:3 v Detroitu. V dresu Sharks se blýskl pátým hattrickem v kariéře kapitán Joe Pavelski. Za poražené Red Wings debutoval v NHL Filip Zadina, šestka posledního draftu. Devatenáctiletý útočník strávil na ledě deset minut a 38 sekund a nebodoval. Do statistiky plus/minus si připsal záporný bod.

»Nesoustředil jsem se na to, abych nebyl v prvním utkání v NHL nervózní. Chtěl jsem hrát co nejlépe a mít puk na holi. Nevyšlo to tak, jak jsme si představovali, první třetina byla skvělá, ale zbytek už se tolik nepovedl,« řekl Zadina, který na farmě v AHL v barvách Grand Rapids Griffins nastřádal 31 bodů (15+16) v 45 střetnutích. »Na konci zápasu jsem měl šanci. Snad dostanu šanci i v příštím duelu, budu hrát lépe a cítit se pohodlněji,« dodal.

K výkonu pardubického rodáka se vyjádřil i kouč Jeff Blashill. »Deset minut není špatných, na první start je to slušné. Tak si někdy usnadňujete nástup. Nehrál podle mě skvěle, ale dobře. Kdybych si myslel, že hraje skvěle, logicky bych mu dopřál více času,« prohlásil americký trenér.

»Byly tam momenty, kdy se snažil vytvořit si prostor. Přesně to bude muset dělat, protože chvílemi se mi zdálo, že o ten prostor přišel rychleji, než čekal. To je součást procesu učení,« doplnil.

Pochvalu si Zadina vysloužil od spoluhráče Justina Abdelkadera. »Bude velká zábava ho sledovat, až si více zatrénujeme a začne se cítit příjemněji. Asi byl trochu nervózní, ale má skvělý rozhled, je hodně šikovný s pukem, dobře bruslí a střílí,« vyzdvihl kvality talentovaného Čecha 32letý Američan.

