Ilustrační FOTO - Pixabay

Penzijko je nejvýnosnější způsob přípravy rezervy na stáří

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, loni vzrostl o 27 procent na 967 000. Objem takto spořených peněz stoupl o 43 procent na 42,7 miliardy korun. Tuto informaci Asociace penzijních společností ČR doplnil a okomentoval odborník KSČM na důchodovou oblast, exposlanec Miroslav Opálka.

Zájem lidí o zajištění na stáří podporuje podle expertů dobrá ekonomická situace domácností. V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, zůstávalo na konci loňského roku 3,47 milionu účastníků. Celkový objem peněz v těchto fondech činil 404,35 miliardy Kč.

V doplňkovém penzijním spoření v roce 2018 přibylo 58 700 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele, což byl nárůst o 37 procent. Zaměstnavatel celkem přispíval 217 tisícům účastníků. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele za rok 2018 dosáhl 973 Kč, byl tak o 88 Kč vyšší než v roce 2017.

Odborník KSČM na důchodovou oblast, exposlanec Miroslav Opálka.

Účastnické fondy zejména v posledním čtvrtletí roku 2018 zasáhl pokles hodnoty aktiv na akciových i dluhopisových trzích, které mají klíčový vliv na zhodnocování jejich peněz. V průměru tak loni skončily konzervativní účastnické fondy se ztrátou 0,58 procenta, vyvážené fondy 3,78 procenta a dynamické 8,49 procenta. Dlouhodobý celkový výnos těchto fondů za celou dobu jejich dosavadní existence však zůstává kladný. Konzervativní fondy v průměru od založení zhodnotily peníze o 2,49 procenta, vyvážené o 7,65 procenta a dynamické o 17,37 procenta.

Jejich podrobnější výsledky z hlediska zhodnocení za uplynulý rok budou zveřejněny až po valných hromadách penzijních společností. Podle asociace nelze očekávat zhodnocení převyšující inflaci, která činila 2,1 procenta. Příspěvek zaměstnavatele pobíralo v transformovaných fondech 814 630 lidí, tedy 23 procent z celkového počtu. Průměrný příspěvek zaměstnavatele činil 877 Kč měsíčně.

»Uplynulý rok byl politicky klidný, nebyli jsme svědky žádných zásahů do sektoru penzijního spoření, což se pozitivně odráželo v důvěře lidí a kontinuálním nárůstu nových smluv, kterých evidujeme přes 200 tisíc. V kontrastu ke stabilitě sektoru byly v roce 2018 turbulence na finančních trzích, které negativně ovlivnily zhodnocení účastnických fondů. V kombinaci se státním příspěvkem tak je ale penzijní spoření stále nejdostupnější, nejbezpečnější a nejvýnosnější způsob, jak si připravovat finanční rezervu na stáří,« komentoval čísla prezident asociace Aleš Poklop.

Lidé s nízkými příjmy byli ze systému vytlačeni

Opálka kvůli objektivitě připojil ještě další statistické údaje, které také okomentoval. »Předně, počet účastníků ‚starého‘ penzijního připojištění poklesl od roku 2012 o 1,65 milionu účastníků. Tento výpadek byl snížen o necelý milion v ,novém‘ penzijním spoření,« zdůraznil pro náš list. Ona záporná bilance má podle jeho názoru několik důvodů. Předně jde o přirozený biologický proces, i když velká část starobních důchodců ve svém důchodovém připojištění pokračuje a zhodnocuje tak svou odloženou spotřebu zejména o státní příspěvek. Současně však uvedl, že pouhé zhodnocení za šest let o 2,49 % u konzervativního fondu není proti růstu valorizací v prvém pilíři státního důchodového pilíře nic moc!

»I když klesl počet účastníků, celkově úložky stále rostou. Z toho lze usuzovat, že ze systému byli vytlačeni nízkopříjmoví účastníci, neboť po novele zákona byl zrušen u měsíčních úložek do 300 Kč státní příspěvek. Podpora státu (státní příspěvek+snížení daně) se nyní nejvíce vyplácí u těch, kteří si ukládají měsíčně 3000 Kč. Ne každý však na to má,« poukázal Opálka na změnu situace.

Zajímavý benefit

Nicméně dodal, že postupně sledujeme zvyšování počtu zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům na penzijní spoření přispívají, i nárůst průměrného příspěvku. Důvod? »Zaměstnavatelé raději využívají tento benefit namísto zvýšení mzdy, a to zejména proto, že tento příjem zaměstnance není státem zatížen daněmi a odvody do pojistných systémů,« vysvětlil komunistický expert na důchodovou oblast. Zároveň konstatoval, že třetí pilíř důchodového systému se postupně - po legislativních změnách - opět stabilizuje a pro většinu zaměstnanců a OSVČ je doplňkovým produktem ke státnímu důchodu. V počtu účastníků podle Opálky téměř vyčerpává reálné možnosti, ve výši příspěvku je závislý na vůli zaměstnavatelů a příjmových možnostech zaměstnanců. I přes výraznou státní podporu je však citlivý na vývoj akciových, dluhopisových a jiných trhů.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.

(ku)