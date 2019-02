Začínám v hovorech vidět účelovost

Soustředěný útok mainstreamových médií na majitele Barrandova Jaromíra Soukupa řízený ze směru České televize mně ukazuje, jak média, tedy pravicová, se dokáží postavit do jedné fronty, když se jich někdo dotkne a vystoupí z řady. A Soukup z řady vystoupil. Z počátku jsem mu fandil. Postavil se proti jednotně podávaným lžím a polopravdám. Později začal být jednotvárný a jeho kritika sice směřovala na Českou televizi a některá konkrétné média, ale většinou post festum, kdy informace, které nám podával jako nové, už bylo možné přečíst si v minulosti na webech, a jen je znovu oprášil. Jistě, opakování je »matka moudrosti«, proto leccos je třeba opakovat. Horší je, že ani tehdy, ani po Jaromíru Soukupovi a jeho »po spravedlnosti« volajícím hlasu se nic nestalo. Nikdo nic neřešil a neřeší.

Osobně jsem mu také zpočátku fandil. Odkrýval totiž zahalované »pravdy a lásky«, které vlastně ve skutečnosti byly opakem havlovských klišé. Dával slovo i prezidentovi, aby mohl reagovat na různé problémy a dávat k nim svůj názor. Jistě, ne vždy bylo prezidentovi možné tleskat, ale leckdy to, co řekl, opravdu bylo hodno potlesku. Nedivím se, že mainstream to velmi rozčilovalo a začalo Miloše Zemana chytat za slovo. Protože Zeman občas střílí naslepo, nedalo jim mnoho práce s některými jeho výroky polemizovat a dokazovat v nich jisté, řekněme, nepřesnosti. Za ony besedy bych Soukupa však spíše pochválil.

Pak však majitel televize Barrandov a několika dalších tištěných médií veřejně prohlásil, že také chce někam kandidovat a organizuje svůj osobní volební tým. To asi pro mnohé z nás bylo překvapením. Ne však pozitivním. Ukázalo se totiž, že mu vůbec v »jeho kauzách« nešlo o odhalení problémů, ale o propagaci vlastních postojů. Že ona dehonestace druhých sloužila a slouží jen k tomu, aby on se vyšvihl nad ně a voliči, kteří si tak mohou myslet, že bojuje za ně, aby mu dali své hlasy. Tím ztratil u mě všechno. Ukázal totiž, že vůbec není jiný než celá plejáda pravicových politiků. Že mu jde jen a jen o sebe, a je-li pravdou, že jeho majetek je předlužen, že bude mít v budoucnu velké starosti, pak obrázek nejčestnějšího novináře se najednou ztrácí ve tmě. A tak přiznávám, že mě už ani nebaví se dívat dokonce i na jeho hovory s prezidentem, protože v nich najednou začínám vidět účelovost. Podotýkám nikoli však ze strany Miloše Zemana.

Milan ŠPÁS