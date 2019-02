Za dvě minuty bude pozdě

Světu podle pomyslných hodin posledního soudu stejně jako vloni zbývají dvě minuty do zničení. Vydavatelé Bulletinu amerických jaderných vědců, kteří se o hodiny soudného dne starají, nezaznamenali žádné zlepšení v mezinárodní bezpečnosti, díky kterému by mohli minutovou ručičku od apokalypsy odvrátit.

Nynější stav světa hodnotí bulletin jako tzv. nový abnormál. Zjevně přitom naráží i na ekologickou apokalypsu, která podle odborníků již začala (termín klimatické změny považují mnozí za nedostačující). Pokud jde o politické konsekvence, tam pochopitelně u autorů bulletinu nejvíc rezonují ty s odkazem na jaderné zbraně. Ačkoli Spojené státy a Severní Korea upustily od agresivní rétoriky roku 2017, severokorejský problém zůstává nejen podle bulletinu nedořešen. Uvidíme, co přinese zítřejší a čtvrteční druhé setkání Trumpa s Kimem ve Vietnamu. Protože co se týče strašení Íránem, to je pochopitelně zcela irelevantní.

Větší problém je, že světové jaderné mocnosti pokračují v programu nukleární modernizace (hlavně kvůli četnickým manýrům USA), což není nic jiného než další světové závody ve zbrojení. »Vojenské doktríny Ruska a Spojených států stále ve větší míře podkopávají dosud dodržované tabu nasazení jaderných zbraní,« dodává bulletin.

Bulletin amerických jaderných vědců vydává zprávu o stavu hodin posledního soudu od roku 1947. Dvě minuty do půlnoci, tedy do zkázy světa, je dosud nejvyšší varování, jaké bulletin vydal. Vedle letošního a loňského roku tak učinil v roce 1953, kdy lidstvo začalo testovat první vodíkové pumy a kdy se zásadně vyhrotila studená válka mezi Washingtonem a Moskvou. Ani v době Karibské krize jsme na tom tedy nebyli hůř.

Ať to s jaderným harašením dopadne jakkoli, hlavní průšvih 21. století však skutečně tkví jinde - v tom, že se čím dál víc brání matka příroda. Zatímco většina evropských společností pořád nemá žádný cíl pro snížení emisí skleníkových plynů. Ač 80 % považuje změnu klimatu za podnikatelské riziko… Vyplývá to podle listu The Guardian z průzkumu analytické organizace CDP (Carbon Disclosure Project).

Mezi těmi firmami, které si cíle v oblasti klimatu stanovily, pouze každá třetí plánuje dále než do roku 2025. Třetina společností dokonce ohlásila zvýšení emisí! Prostě veškerá zodpovědnost za životy dalších pokolení žádná. Po nás potopa! Až na ni dojde, bude ale už pozdě. Možná ani nestihne do sta let vymřít ten hmyz, možná budeme rychlejší…

Roman JANOUCH