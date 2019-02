Ilustrační FOTO - Pixabay

Sester v terénu je málo

Senioři či postižení, kteří chtějí žít v domácím prostředí, mají zhoršený přístup k nutné zdravotní péči. Pečovatelky a další pracovníci sociálních služeb jim nemohou zdravotní služby poskytovat, zdravotní pojišťovny je vždy neproplácejí. Sester v terénu je málo.

Informovaly o tom expertky na sociální a zdravotní služby Charity ČR Iva Kuchyňková a Ludmila Kučerová. »Narážíme v terénu na mnoho problémů, kdy nejsou dostatečně zajištěny zdravotní služby a lidé nemohou zůstávat v domácím prostředí,« uvedla Kuchyňková. Zdravotní péče spadá pod ministerstvo zdravotnictví a hradí se ze zdravotního pojištění. Sociální služby má na starosti ministerstvo práce a platí se z dotací státu, krajů a obcí, z příspěvků od klientů i z peněz od dárců a z dalších zdrojů. Zdravotní pojišťovny nechtějí úplně proplácet ošetřování v sociálních zařízeních či v domácím prostředí a ministerstvo práce zase léčbu.

Pečovatelé a ostatní pracovníci v sociálních službách tak nemohou zdravotnickou péči poskytovat. Týká se to třeba píchání inzulínu a injekcí, podávání léků, pomoci při vyprazdňování či při stravování s takzvanou sondou. Rozsah péče musí klientům předepsat lékaři při propouštění z nemocnice či praktici. V seniorských domovech i v terénu zdravotní sestry chybí. »Pracovníci v sociálních službách vlastně nelegálně poskytují zdravotní služby a překračují své kompetence a zákon,« podotkla Kučerová.

Podle charitních expertek je v zájmu klientů nutné, aby se na pravidlech poskytování péče a proplácení dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvy zdravotnictví a práce a s poskytovateli. Řešením by mohlo být zavedení nového kódu pro úhrady pro asistenci při podávání léků a dalších činnostech, který by nebyl tak finančně náročný. Do budoucna by se pak mohly rozšířit úkoly sociálních pracovníků i o některé zdravotnické činnosti. Potřeba by bylo upravit legislativu a personál v sociálních službách proškolit, vypočítaly odbornice.

(cik)