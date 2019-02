Severokorejský vůdce Kim Čong-un. FOTO - Haló noviny

Začne druhá schůzka Kim Čong-una s Trumpem

Osm měsíců po historickém summitu v Singapuru se zítra ve vietnamské metropoli Hanoji sejdou ke svému druhému jednání americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Při červnovém setkání slíbili oba státníci, že budou pracovat na denuklearizaci Korejského poloostrova. Od té doby ale nebylo v této záležitosti dosaženo výraznějšího pokroku.

Očekávání od dvoudenního summitu v Hanoji jsou vyšší, než byla v loňském roce, kdy pouhé podání rukou amerického a severokorejského vůdce bylo považováno za historickou událost. Pokud má být hanojská schůzka považována za úspěšnou, měla by podle expertů například stanovit časový rámec pro proces jaderného odzbrojení KLDR a uvést konkrétní opatření k dosažení tohoto cíle. Pro ověření severokorejských slibů týkajících se jaderného odzbrojení je důležité, aby KLDR znovu vpustila mezinárodní inspektory do svých nukleárních zařízení a předložila úplný seznam svých jaderných zařízení, na čemž minulé dohody ztroskotaly.

Podle analytiků je pravděpodobné, že by Trump mohl Severní Koreji vyjít vstříc v jejím zásadním požadavku, kterým je podpis mírové dohody nahrazující smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z let 1950-1953. Pchjongjang v minulosti opakovaně žádal uzavření mírové dohody se Spojenými státy, protože právě ony jsou přímým signatářem smlouvy o příměří. Tu podepsali 27. července 1953 v Pchanmundžomu generálplukovník americké armády Kelly Harrison jako reprezentant společného velitelství jednotek OSN a severokorejský generál Nam Il jako představitel Korejské lidové armády a Čínské dobrovolnické armády.

Washington se doposud zdráhal oficiální konec války vyhlásit, i proto, že by podpis mírové dohody pomohl KLDR vystupňovat svou kampaň za stažení 28 500 amerických vojáků z Jižní Koreje. Nynější šéf Bílého domu ale dal najevo, že nechce podporovat přítomnost amerických vojáků v Jižní Koreji déle, než to bude nutné, protože je to pro Spojené státy zbytečně nákladné.

