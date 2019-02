Hlavní sídlo Českého statistického úřadu v Praze 10-Strašnicích. Ilustrační foto - wikimedia commons

Kolik nás podle České pošty bude?

Český statistický úřad (ČSÚ) a Česká pošta by měly do konce března uzavřít smlouvu o spolupráci při sčítání lidu, které se uskuteční v roce 2021.

Pošta by při něm měla za maximálně 1,1 miliardy korun s DPH zajistit sčítací komisaře i vytištění, doručení, vybírání, skenování a skartování formulářů. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra o přípravě cenzu, se kterou se ve středu seznámí vláda.

Kabinet o sčítání jednal naposledy loni na jaře. Původní návrh počítal s tím, že sčítací komisaře, tisk formulářů a některé další úkoly zajistí jako při předchozím cenzu externí dodavatel. Vzejít měl z výběrového řízení. ČSÚ by vlastními silami sčítání nezvládl, musel by krátkodobě přijmout zhruba 20 000 lidí. Kabinet nakonec rozhodl, že se místo firmy zvenčí zapojí Česká pošta.

»Česká pošta má možnost nominovat většinu komisařů ze skupiny poštovních doručovatelů, kteří disponují jedinečnou znalostí sčítacích obvodů,« uvedlo ministerstvo vnitra. Podle něj mají pracovníci pošty větší důvěru než najatí komisaři.

Zapojením pošty se mají snížit náklady. Podle loňských podkladů k chystanému zákonu mělo celé sčítání vyjít na 2,23 miliardy korun. Mělo tak být o pětinu levnější než cenzus v roce 2011. Zpráva pro vládu zmiňuje, že by pošta podle předpokladu měla za svou práci v terénu a další činnosti dostat maximálně 1,1 miliardy korun s DPH. Smlouvu na takzvanou horizontální spolupráci podle zákona o zakázkách by se statistickým úřadem měla uzavřít do konce března. Díky kontraktu by měla zmodernizovat své vybavení, pořízené technologie by pak měla dál využívat.

Premiér Andrej Babiš (ANO) loni uvedl, že pošta má své problémy a částka by jí mohla ekonomicky pomoci. Pošta čelí v poslední době kritice kvůli svým službám. Generální ředitel Roman Knap minulý týden řekl, že podnik nemůže sehnat doručovatele, řidiče či třídiče. Podle údajů z informačního systému o průměrném výdělku činila loni v prvním pololetí mediánová mzda doručovatelů 20 769 korun hrubého, v průměru si vydělali 21 953 korun. V loňském 3. čtvrtletí činila v ČR průměrná hrubá měsíční mzda 31 516 Kč.

Do sčítání se znovu budou muset zapojit všichni lidé v ČR. Vyplňovat by ale měli méně údajů než v roce 2011. Místo 47 by jich mělo být 23. Vypadnout by mohla třeba otázka na víru či obor vzdělání. Zbývající potřebná data získá ČSÚ z registrů. Mnohem víc vyplněných formulářů by úřad chtěl také dostat elektronicky.

Sčítací obvody určí společný tým statistiků a pošty. Vycházet bude z databáze dodacích míst. Stanoví pak postup při roznášení a vybírání formulářů. Jejich podobu navrhne ČSÚ.

Sčítání se koná každých deset let. Poprvé bylo na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se uskutečnilo devět cenzů.

(cik)