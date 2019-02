Ilustrační FOTO - Pixabay

Firmy se bojí tvrdého brexitu

Více než polovina českých malých a středních firem očekává, že odchod Velké Británie z EU bude mít na českou ekonomiku negativní vliv. Naopak pozitivní dopad tzv. brexitu očekávají tři procenta dotázaných. Zhruba 37 procent firem žádnou změnu neočekává.

Vyplývá to z průzkumu mezi 400 firmami, který připravila ČSOB.

»Postoji většiny firem se nelze příliš divit. Británie je velmi významným přímým i nepřímým obchodním partnerem ČR a pokles obchodní výměny jsme zaznamenali ve statistikách již loni,« uvedl výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš upozornil, že dopad eventuálního brexitu bez dohody (tzv. tvrdý brexit) na ekonomiku eurozóny a ČR je velice nejistý. »Naše alternativní scénáře tvrdého brexitu sice vždy ukazují na nižší české HDP a slabší korunu, odchylka od základního scénáře ovšem kriticky závisí na velikosti a délce počátečních šoků,« uvedl.

Člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub uvedl, že tvrdý brexit by mohl snížit růst české ekonomiky o 0,7 až 1,4 procentního bodu. Důvodem snížení růstu by byl podle něj především propad poptávky po českých exportech v eurozóně.

ČNB v nové únorové prognóze, která s tvrdým brexitem nepočítá, odhaduje letos růst ekonomiky o 2,9 procenta a příští rok o tři procenta.

»Tento scénář vyznívá jako argument pro vyšší úrokové sazby. Je to ale typ nejistoty, kdy je lépe počkat na to, jak se ta věc vyvine, a pak zvážit reakci,« uvedl Holub. V případě tvrdého brexitu by totiž podle něj protiinflačně působil pokles objemu exportů a ochlazení růstu ekonomiky. Ve prospěch růstu cen by pak působilo oslabení koruny, zavedení cel a přerušení některých globálních výrobních řetězců.

Podle ministerstva financí by tvrdý brexit snížil výkon ekonomiky o 0,6 až 0,8 procentního bodu. V základním scénáři, který počítá s odchodem Velké Británie z EU s dohodou, odhaduje MF letošní růst ekonomiky na 2,5 procenta.

Britská premiérka Theresa Mayová podle deníku The Sun navrhne kabinetu formálně vyloučit odchod Spojeného království z Evropské unie k 29. březnu bez dohody. Takové prohlášení by otevřelo cestu k odkladu brexitu.

(ste)