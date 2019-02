Ilustrační FOTO - Haló noviny

Podjezd ve Studénce brzdí územní plán

Stavbu mimoúrovňového železničního podjezdu ve Studénce na Novojičínsku, kde se v roce 2015 srazil vlak s kamionem a tři lidé zemřeli, zatím brzdí neschválený územní plán.

Zastupitelé města se museli vypořádat s připomínkami kraje. Hlasovat o něm budou až v červnu. Termín zahájení stavby za 700 milionu korun je tak zatím nejasný. Podle původních plánů Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) měl být projekt dokončen v příštím roce. Nyní je v místě přejezd se závorami a světelnou signalizací.

»Bohužel, obec dosud nechválila změnu územního plánu, který by přestavbu umožňoval. Do té doby nemůžeme začít s výkupem potřebných pozemků. O termínu zahájení stavby je zatím předčasné spekulovat,« řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Starosta Studénky Libor Slavík uvedl, že příčinou problémů byly připomínky kraje k návrhu územního plánu, které ale nesouvisely s plánovanou stavbou podjezdu. »Kraj měl výhrady k jiné stavbě. Poslali několik připomínek. Z toho důvodu jsme dosud nemohli územní plán schvalovat. Nyní podnikáme kroky, abychom připomínkám vyhověli. V červnu by se změna mohla schvalovat,« řekl starosta.

S neschváleným územním plánem souvisí i to, že SŽDC zatím nevykoupilo potřebné pozemky. »Nicméně, se všemi vlastníky dotčených parcel již o budoucím prodeji jednáme. První jednání jsme zahájili již v roce 2017,« řekl Illiaš.

SŽDC se už například dohodlo s majitelem společnosti AK1324. Část jejího průmyslového areálu bude zdemolována, aby uvolnila cestu nové objízdné komunikaci pro nákladní dopravu.

Podle Slavíka ale nejsou všichni majitelé nyní připraveni stavbě vyhovět. »Někteří s tím mají problém a jejich výkup není vyřešený. Věřím ale, že zvítězí zdravý rozum a stavbu to nezablokuje,« uvedl starosta. Illiaš k tomu řekl, že informace o průběhu jednání s vlastníky pozemků není oprávněn poskytovat.

Podle loňských plánů se má stavět v roce 2020 a náklady se odhadují v řádech stovek milionů korun. Podjezd by měl být určen jen pro chodce, osobní dopravu a cyklisty. Ještě předtím proto musí být zajištěn odklon nákladní dopravy po nové silnici. Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda odhadl loni náklady na stavbu zhruba na 700 milionů korun.

Na současném přejezdu ve Studénce závory v roce 2015 postupně uvěznily dva kamiony. V říjnu portugalský řidič včas zareagoval, těsně před příjezdem vlaku prorazil závoru a odjel. O několik měsíců dříve ale na přejezdu uvízl polský řidič vezoucí těžké plechy. Z přejezdu neodjel a do jeho kamionu narazil vlak Pendolino. Nehodu tři lidé nepřežili, dvě desítky dalších utrpěly zranění. Polák od soudu odešel s trestem 8,5 roku vězení. Od června zde bude instalováno nové světelné zařízení, které by podobným nehodám mělo zabránit.

