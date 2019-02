Domácí je domácí

Další maso z polské produkce nesplňuje požadavky našich hygieniků. Zahraniční zboží již dávno nemusí být lepší než domácí. O kvalitě dovozových potravin lze hodně diskutovat. Holt není všechno zlato, co se třpytí. Kvalita podivná, jen cena hvězdná.

Zvláště zahraniční řetězce nám nabízí blýskavé obaly a obsah, který by v zahraničí neprodaly. Dejme přednost domácí produkci potravin, je to jistota kvalitních výrobků, masa, zeleniny a ovoce. Pokud chceme mít jistotu rozvoje chovatelství, zemědělství a pěstitelství, můžeme jim koupí domácích potravin, masa, ovoce a zeleniny hodně pomoci. Sobě tak ušetříme obavy o to, co jsme vlastně snědli.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny