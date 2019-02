Podle Kubery je zřejmě rozhodnuto

Naše jaderné elektrárny se budou dostavovat. Ne abychom naštvali Němce, kteří je postupně ruší či budou rušit. Ale protože právě Německo bude potřebovat elektřinu od nás, jejich »větrníky« či fotovoltaiky a sem tam nějaká ta hydroelektrárna totiž stačit na spotřebu u nich nebudou. Ale i my potřebujeme elektrický proud a nikdo si nezopakuje ten »doslova zločin«, který schválila Topolánkova vláda a umožnila zasvěceným vydělávat prostřednictvím fotovoltaik na nás ostatních miliardy. Jistě by o tom mohl mluvit osobně pan Topolánek, Bursík anebo soptící soudce Baxa, kterému nestačil soudcovský plat.

Podle posledních už dokonce veřejně vyslovených informací přímo od vládních činitelů by výběrové řízení mělo proběhnout v době docela blízké a do roku »třicet« by tu snad měl nový blok stát. Mluví se o Dukovanech, ale ve hře je i Temelín. Výběrové řízení by mělo umožnit všem, aby se mohli dostavby účastnit. Tedy těm, co umí, co, což u nás nebývá po Listopadu zvykem, mají zkušenosti a nikoli těm, kteří narychlo sesmolili »konsorcium« z kamarádů anebo jejich kamarádů a pak vyhráli a následně mají potíže se splněním závazku. Ale, jak známo, u nás se všechno potom nějak udělá.

Bude se tedy soutěžit a dostavbu dalšího jaderného bloku dostane ten, kdo nabídne nejlepší podmínky. Má to však háček, jak jsem pochopil z televizního vystoupení senátora Kubery. Některé firmy či konsorcia nemohou být vybrány, i když by nabídly ty nejlepší podmínky. Mohly by být prý »bezpečnostním rizikem«. Senátor měl na mysli ty z Ruska, Číny a možná i odjinud. Naznačil, že nejlepší by byl americký dodavatel. A zcela jistě myslel Westinghouse. Zřejmě už předem víme, anebo pan Kubera to ví, že nejde o nejlepší nabídku, ale dárek americké straně, i když ta bude nejdražší a možná ani ne nejmodernější.

A tak si američtí akcionáři mohou zřejmě už předem mnout ruce, protože domů dostanou miliardy a práce pro jejich zaměstnance, voliče nových prezidentů, senátorů a starostů, bude nadlouho zajištěna. A kdyby přece jen výběrová komise musela se přiklonit ke skutečně nejlepší a nejlevnější nabídce, pak příslušné poslušné orgány se vytasí s další kauzou á la Huawei a kdo si, řekněte, dovolí »ohrozit svobodu a demokracii« nejen u nás, ale i v Evropě?

Jan PEHE, bývalý pracovník Jaderné elektrárny Temelín