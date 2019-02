Obludné požáry

Pondělí jedna hodina čtyřicet minut ráno. Manželovi zvoní telefon, on ho zvedne, típne a vystartuje jak motorová myš. Zase výjezd. Otočila jsem se na druhý bok a spala dál. Máte-li doma dobrovolného hasiče, zvyknete si. Jenže když jsem v šest ráno vstávala a on ještě nebyl doma, dostala jsem strach.

Přišel naštěstí za pá minut. Opět strávil celou noc na nohou, opět v Praze hořela hala, vyhlášen byl 3. stupeň požárního poplachu ze čtyř. Takových případů poslední dobou přibývá. V Praze to je prakticky co měsíc, po celé ČR shořelo za čtvrt roku přes deset různých průmyslových nebo skladovacích hal.

Problém u takových požárů je, že jsou většinou hlášeny až v době, kdy je požár již plně rozhořen. Hasiči, kteří na místo přijedou, většinou řeší hlavně to, aby se nerozšířil ještě dál. Na to je u velkých hal potřeba desítky až stovka lidí, desítky cisteren a další techniky a neskutečné množství vody.

Navíc polovinu až dvě třetiny nasazených hasičů tvoří dobrovolníci, kteří nasazují krk zdarma a ve svém volném čase. Bez nich by si mnohdy státní hasiči neporadili. Není jejich vinou, že jich je málo. Důvod je samozřejmě jasný – náročná riskantní směnná práce za nic moc peníze (spíš nic, než moc).

Co mě ale na těchto výjezdech zaráží, je ta obludnost. Copak nemusejí mít velké haly hlásiče kouře, když je musí mít každá novostavba? Copak nemají tyto haly hlídače, který by si kouře včas všiml?

Možná, že důvody jsou mnohdy jinde…

Dne 9. listopadu hořela hala v Kolbenově ulici. Případ se stále vyšetřuje, ale podivné je, že v hale, ve které sídlilo oblíbené trampolínové centrum, už nefungovala týden elektřina. Požár tedy nemohl vzniknout technickou závadou. Navíc se pronajímatel (trampolínové centrum) dohadovalo s majitelem haly, developerskou společností, která chtěla halu strhnout a postavit zde něco jiného. Jenže centrum mělo ještě platné smlouvy na pronájem…

I u posledního požáru v noci na pondělí se ve zprávách na Nově mihla informace, že halu, kterou si pronajímaly tři různé společnosti, chtěl majitel vyklidit, zbourat a postavit zde něco jiného. Výnosnějšího… Náhoda?

Samozřejmě musí případ nejdříve prošetřit policie. To ale může trvat měsíce, roky. Kdo zatím zaplatí všechnu tu práci hasičů, výjezd, spotřebovanou vodu? No my všichni, jak jinak.

Helena KOČOVÁ