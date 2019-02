Ilustrační FOTO - Pixabay

Brusel se zastává polských řezníků

Evropské komisi se nelíbí mimořádné kontroly, které ČR zavedla pro polské hovězí maso, řekl na tiskové konferenci ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Komise podle něho usiluje i o zrušení povinnosti nahlašovat dovozy masa 24 hodin předem.

»Je to příklad toho, že se Evropská komise snaží regulovat něco, co vzniklo tím, že Evropská komise zaspala,« řekl Haló novinám europoslanec Jaromír Kohlíček (KSČM). »Kdyby byly skutečně dobré kontroly, přímo v místě výroby masa, na jatkách, kdyby někdo skutečně dohlížel, zda jsou tyto kontroly správně prováděny, nebylo by třeba dělat mimořádné kontroly u nás. Ale protože to Evropská komise zanedbala, resp. Polské orgány to zanedbaly, je naprosto na místě, aby tyto mimořádné kontroly pokračovaly. Pokud někdo tvrdí, že je to zbytečné, hluboce se mýlí. Pro nás musí být nejdůležitější zdraví našich občanů, teprve potom může přijít jakákoli reiniciativa Evropské komise nebo kohokoliv jiného.«

Pokud Polsko podnikne slibované kroky, je ministr připraven mimořádná opatření na konci března zrušit. Povinné kontroly dováženého hovězího masa z Polska platí od minulého týdne, před uvedením na trh se maso musí vyšetřit na salmonelu.

Poláci slibují nápravu

Povinně se zatím nekontrolují polotovary z hovězího masa, jako je například tatarský biftek. Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda se z polotovarů odebírají vzorky, pokud by se objevil problém, je připraven mimořádná opatření rozšířit.

»Problém neřešíme pouze my, závadné maso z Polska se podle všeho dostalo také na Slovensko a do dalších zemí. Proto budu chtít situaci řešit na celoevropské úrovni s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem,« řekl europoslanec Pavel Poc (ČSSD). Dodal, že bude eurokomisaře interpelovat ohledně toho, že některé státy dostatečně rychle neinformují systémem rychlého evropského varování před závadnými potravinami.

Polsko slíbilo, že upraví pravidla veterinárního dozoru. Jatka budou 24 hodin denně sledovat kamery a kontroly provozu již nebudou moci provádět soukromí veterináři.

Čeští veterináři v pondělí oznámili, že z Polska do Česka bylo dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakažené salmonelou. Maso pochází ze stejné šarže a místa jako už dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém testy odhalily tyto bakterie. Podle Semeráda se kolem 80 procent masa z nové zásilky snědlo.

První zásilku do ČR dovezla firma Animalco z koncernu Agrofert. Mluvčí firmy Karel Hanzelka řekl, že v žádném z šesti kontrolních vzorků, které si firma nechala udělat, se salmonely neprokázaly.

Dovozci končí spolupráci

Firma již dříve zvažovala, že ukončí spolupráci s polským dodavatelem, dnes ji podle něj ukončila. »Polsko je ale jen okrajovým dodavatelem, mnohem častěji vozíme z jiných zemí - Německo, Španělsko, Dánsko, u hovězího nejvíce Nizozemsko. Dodávky z Polska tvoří jen necelých sedm procent a s okamžitou platností jsme je ukončili. Snažíme se rovněž spotřebu masa pokrýt z vlastních českých chovů,« řekl Hanzelka. Polské maso ale obecně podle něj není méně kvalitní. Již dříve spolupráci s polským dodavatelem hovězího ukončil řetězec Makro.

Od chvíle, kdy vypukla aféra s polským hovězím, kdy se na jatkách v Mazovském vojvodství zabíjely nemocné krávy, odebrali veterináři na 226 vzorků, jeden z nich byl pozitivní na salmonelu.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce potom od počátku kauzy provedla 1708 kontrol v jídelnách, restauracích nebo v maloobchodech.

