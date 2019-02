Ilustrační FOTO - Pixabay

Zákon pro tzv. tvrdý brexit v Senátu zřejmě uspěje

Návrh zákona, podle kterého budou mít Britové v ČR až do konce příštího roku stejná práva, jako by byli dál občany EU, Senát dnes zřejmě hladce schválí. Doporučily mu to všechny příslušné výbory, přijetí normy jednomyslně podpořil senátní evropský výbor.

Návrh zákona vychází z politické deklarace britské vlády z loňského prosince ohledně přechodné »doložky nejvyšších výhod« pro občany zemí EU žijících ve Spojeném království, uvedl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Podle zpravodaje a předsedy evropského výboru Václava Hampla (za KDU-ČSL) je brexit bez dohody havarijní varianta, kterou nikdo nechce, je ale třeba se na ni připravit.

Bez zákona by se Britové v případě tzv. tvrdého brexitu ocitli v ČR ve stejném postavení jako cizinci ze zemí mimo EU. Dotklo by se to podle ministerstva vnitra zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu. »To by bylo v rozporu s přístupem, který garantovalo Spojené království občanům Evropské unie pobývajícím na jeho území včetně několika desítek tisíc občanů České republiky,« řekl při projednávání normy ve Sněmovně vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Celkem v ČR legálně pobývá kolem 8000 občanů Spojeného království. Brexit ovlivní také život Čechů v Británii, podle různých odhadů jich tam žije 40 000 až 100 000.

»Zákonem se stačíme předejít problémům, které by při tzv. tvrdém brexitu mohly postihnout naše občany žijící ve Velké Británii,« řekl našemu listu stínový ministr vnitra KSČM a místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček. Podotkl, že Česká republika je zřejmě první zemí v rámci EU, která takový zákon vůbec přijímá.

Stínový ministr vnitra KSČM a místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček.

Předloha upravuje pobyt britských občanů v ČR, nabývání českého státního občanství, uzavírání manželství a registrovaného partnerství a vydávání povolení k dlouhodobému nebo k trvalému pobytu. Návrh upravuje také přístup britských občanů na trh práce, podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a výplatu některých dávek státní sociální podpory.

Návrh ošetřuje daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království, stavební spoření a penzijní připojištění britského občana. Dále pojednává o uznávání odborné kvalifikace britského občana nebo jeho rodinného příslušníka nebo o platebních transakcích v britských librách.

Vláda se podle ministerstva vnitra snažila postihnout všechny oblasti, v nichž by mohl nastat problém. Některá opatření například ohledně pobytu, daní a uznávání kvalifikací zdravotnických pracovníků by podle předlohy platily i po konci roku 2020.

Zákon bude účinný jen v případě vystoupení Británie z Evropské unie bez dohody. Senátní plénum jej bude schvalovat dnes. Spojené království má unii opustit 29. března.

(jad)