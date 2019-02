Olomouc udolala Karlovy Vary

V úterní dohrávce 27. kola hokejové Tipsport extraligy domácí HC Olomouc porazila Energii Karlovy Vary po prodloužení 2:1 (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0) a na sedmém místě (76 b.) ztrácí už jen dva body na šesté Vítkovice. Karlovy Vary prohrály devátý zápas za sebou.

Olomouc v první třetině ani v nejmenším nepotvrzovala, že si před pár dny přivezla skoro senzační tři body z Plzně a vrátila se do boje o první šestku. To pozice Karlových Varů je jiná. Před blížícím se koncem základní části Energie hlavně bojuje na dálku s Chomutovem o předposlední příčku, a tedy nedobrovolnou »vstupenku« do baráže. V Olomouci hrála velmi pozorně a minutu před koncem třetiny šla Grígerem do vedení.

V zápase chudém na branky se žádné diváci nedočkali v druhé části hry. Hosté se pyšnili bojovností a obětavostí. Domácí stále nedokázali překonat velmi zkušeně chytajícího gólmana Varů, 16letého (!) Jana Bednáře. V 46. min. mohla Energie zvýšit. Balán po úniku přihrál Grígerovi, který však podruhé neskóroval díky skvělému zákroku Lukáše. Ani Olomouc neproměnila šance. V 50. min. Vyrůbalíkovu bombu vyrazil Bednář. Za minutu na karlovarského mladíka jel úplně sám Káňa, ale pálil mezi jeho betony. Čisté konto udržel Bednář i v čase 51:58 skvělým zákrokem u levé tyče.

Kapituloval až z dorážky levého křídla Viléma Buriana v čase 54:19. Ten se trefil po střeleckém půstu v předcházejících 29 zápasech. Olomouc povzbuzena gólem se nadechla k náporu, ale střely Káni, Knotka a Irgla zlikvidoval Bednář. Po 60 minutách tak byl stav nerozhodný a na řadu přišlo prodloužení. Po chybě Energie na modré čáře a samostatném úniku v čase 64:15 rozhodl Jan Knotek.

(vs, tv)