Krejčí a Voráček mezi střelci

Útočník David Krejčí se podílel v úterním utkání NHL gólem a přihrávkou na výhře Bostonu 4:1 nad San Jose a stal se druhou hvězdou zápasu. Skóroval také Jakub Voráček, který pomohl Philadelphii jednou brankou porazit Buffalo 5:2. Vítězství Flyers podpořil jednou asistencí i Radko Gudas, kterému vypršel dvouzápasový trest.

Petr Mrázek kryl 22 střel a dovedl Carolinu k výhře 6:1 nad Los Angeles. O čisté konto ho připravil v 53. minutě Dustin Brown. Filip Hronek asistoval u jediné branky Detroitu, který i s Filipem Zadinou v sestavě utrpěl doma debakl 1:8 od Montrealu. Kanonádu kanadského klubu řídili autor hattricku Andrew Shaw a Max Domi, který si připsal pět bodů (2+3).

Střelnici si otevřel také Washington, který i díky jedné přihrávce Jakuba Vrány porazil nejhorší tým soutěže Ottawu 7:2. Dominik Simon asistoval u jedné branky Pittsburghu, který vyhrál v Columbusu 5:2.

Krejčí vyrovnal v přesilové hře na 1:1, když z levého kruhu prostřelil Martina Jonese mezi betony. Zbývající tři zásahy přidal Boston v rozmezí 30. a 33. minuty. Na 3:1 zvýšil po přihrávce Krejčího střelou do prázdné branky Jake DeBrusk, který zakončil pohlednou kombinaci celého útoku. Oba doplňoval Marcus Johansson, jehož klub získal před uzávěrkou přestupů. »Jake a Krech jsou neskuteční hokejisté. Hodně mi premiéru ulehčili a zápas jsem si s nimi užíval,« řekl Johansson.

Krejčí má formu, bodoval v šesti z posledních sedmi utkání (3+9). »V této fázi sezony je důležité, abyste šli zápas od zápasu a na každý se maximálně soustředili,« uvedl Krejčí, který má 15 branek a 40 přihrávek. Rodák ze Šternberku v utkání zastínil druhého nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži Tomáše Hertla, který vyšel naprázdno. Oba dělí jeden bod.

Boston postrádal posedmé v řadě Davida Pastrňáka, který bude týmu chybět ještě minimálně dva týdny. Bez české hvězdy ale ztratil jen bod a v tabulce Východní konference je druhý za suverénní Tampou Bay. »Víme, kde se v tabulce nacházíme, a jsme spokojení. Ale bude to ještě boj. Čeká nás teď březen a to je v hokeji jeden z nejtěžších měsíců v sezoně,« podotkl Krejčí. Pátý Washington na Bruins ztrácí čtyři body.

Voráček skóroval ve druhém utkání za sebou. Kladenský odchovanec se prosadil v osmé minutě z dorážky, kterou zvýšil na 2:0. Gudas si připsal přihrávku u vítězné branky, kterou dal James van Riemsdyk tečí střely Roberta Hägga od modré čáry. Philadelphia vyhrála 14 z posledních 18 zápasů a na poslední postupovou příčku do play off ztrácí sedm bodů.

Carolina zakončila únor s bilancí 10-3 a po utkání s Los Angeles se ve Východní konferenci protlačila do postupové osmičky na úkor Columbusu. »Pokud budeme hrát stejně, máme dobrou šanci, abychom si zahráli play off,« prohlásil Mrázek. »Do konce základní části nám chybí devatenáct zápasů a musíme pokračovat ve stejné práci jako v únoru,« dodal.

Mrázek v únoru vychytal pět výher včetně dvou nul. Čisté konto dlouho držel i proti Los Angeles, než ho Brown překonal střelou pod vyrážečku. Carolina ale v utkání dominovala, 6:0 vedla už v 35. minutě. Hlavním hrdinou byl Teuvo Teräväinen, který dal gól a na tři přihrál. Obránce Dougie Hamilton skóroval dvakrát. Kings prohráli podeváté za sebou a propadli se na poslední místo v Západní konferenci.

Hronek asistoval v 39. minutě u gólu na 1:5, ale zaznamenal také dva záporné body ve statistice plus/minus. Zadina ve druhém startu v NHL dostal hodně času v přesilových hrách, ve kterých strávil skoro čtyři z celkových 14 odehraných minut. Devatenáctiletý útočník třikrát vystřelil a byl na ledě u jedné inkasované branky.

»Nevím, co se to stalo. Góly do naší branky padaly hrozně snadno. Když nehrajete dobře v obraně, nemáte žádnou šanci na úspěch, můžete jen vytahovat puky ze sítě,« konstatoval trenér Detroitu Jeff Blashill. »Od úvodního vhazování nebyla v naší hře žádná snaha, bojovnost, emoce. Žádná hrdost. Vždy si říkáte, že musíte být schopen se po zápase kouknout v zrcadle sám sobě do očí, ale dnes to nemusíme dělat. Byli jsme trapní,« přiznal zkušený obránce Niklas Kronwall.

(red)