Rozhovor Haló novin s Petrem Burešem, kandidátem KSČM do Evropského parlamentu

Musíme se vymanit z podřízeného postavení naší republiky v EU

Proč jste vlastně vstoupil do politiky?

Do politiky jsem vstoupil v roce 2000, kdy jsem se stal členem strany s vizí, že je to cesta, jak pomáhat lidem v mém okolí a změnit věci k lepšímu. Moji známí všichni jen nadávali, ale nikdo se neměl k žádné akci. Tak jsem se rozhodl to zkusit sám…

Co všechno patří k vaší současné funkci zastupitele města Štětí?

S jakou politickou zkušeností jdete do voleb?

V současnosti zastávám funkci radního s gescí pro kulturu. To však není všechno. Všichni členové rady čile diskutujeme a spolupracujeme na všech problémech v našem městě. Do voleb jsme šli s tím, že prosadíme dostavbu základní školy a její družiny. Nyní 7. března půjdeme do zastupitelstva s tím, abychom prosadili bezodkladné zahájení stavby. Pokud toto dopadne, máme jeden slib voličům splněný. Další velké téma, které jsme měli, byla výstavba nájemních bytů. Tento projekt je na delší čas, ale již nyní pracujeme na přípravě studie.

Má práce dále spočívá v otevřené komunikaci nejen se zastupiteli, ale hlavně s veřejností. Mým cílem je, aby úřad pracoval nikoliv sám pro sebe, ale pro lidi.

Nejdůležitější zkušeností z mého dosavadního politického života je, že jednat a dohodnout se na věcném řešení problémů se musíte umět i napříč spektrem. Nelze odsuzovat lidi za to, že patří do opačného tábora, do konkurenční strany apod. Můj názor je, že každý politik má hledat řešení problémů a těžkostí občanů. Politika je služba lidu, někdy nevděčná, ale jindy vás naplní pocitem zadostiučinění, když vás lidé ocení, poděkují a dají vám hlas v příštích volbách.

Letos připravuji spolu s ostatními pátý ročník Litoměřického odborného semináře, kde se setkává veřejnost s vědci, analytiky a politiky. Dále pořádám ve Štětí různé veřejné besedy a debaty se známými politiky a odborníky. Tak se snažím propagovat KSČM. Vše pak vysíláme na YouTube. Zatím poslední akcí byla debata »Nejen o EU« s europoslancem KSČM Kohlíčkem, poslanci Foldynou (ČSSD), Bžochem (ANO), Volným (SPD)... Byly to dvě a půl hodiny zajímavých otázek, diskuse a interakce s veřejností.

Příští akcí, kterou pořádám, bude večer s prof. Peterem Staňkem ze Slovenské akademie věd 13. března ve Štětí. Zvu všechny, kdo mohou přijít.

Jak by vám v případě zvolení pomohly zkušenosti z vaší profese?

Mou profesí je obchod a logistika. Pracuji s partnery v různých státech s různou mentalitou, s různým pohledem na svět. To, co mi může v EP pomoci, kromě znalosti jazyka, je schopnost se dohodnout a iniciovat spolupráci na konkrétních projektech.

Co by zvolení znamenalo pro vaši rodinu?

To je samozřejmě komplikovaná otázka. Nyní z domova odjíždím v sedm hodin a vracím se večer mezi 19. a 20. hodinou. Díky občasným služebním cestám do zahraničí si již zvykli na to, že bývám mimo domov. Ale zase v době, když můžu, snažím se to rodině vynahradit.

Popusťte uzdu fantazii. Jak by podle vašich představ měl váš volební obvod vypadat, abyste byl spokojen? Jak tomu můžete pomoci v EP?

Rád bych, aby náš volební obvod byl plný angažovaných občanů, kteří se zajímají o své okolí, o politiku, o budoucnost. Již dnes se snažím komunikovat s lidmi při různých příležitostech. Jsem rád za každý podnět. Jako člen EP bych se snažil využívat rezervoár aktivních občanů a spolu s nimi prosazovat naše národní zájmy v EU. Těch témat je mnoho. Bohužel, vše se odvíjí od našeho postavení jako kolonie. Toto je nutné změnit, jinak se neposuneme dál.

Mohl byste pojmenovat (a popsat) co vnímáte jako současné největší problémy, které byste v EP chtěl pomoci řešit?

To jsem již nakousl. Je to naše postavení kolonie, kdy z republiky odtékají nepředstavitelné peníze do zahraničí. Nejsou to jen dividendy (350 miliard), ale jsou to operace v transferových cenách, různá poradenství a služby z daňových rájů, apod.

Dále je to podpora rodin. Už je čas přibrzdit snahy LGBT neziskovek a jiných k likvidaci rodiny. EU místo toho, aby se systematicky starala o podporu rodin a zajištění pozitivního populačního vývoje, neustále podporuje opačné tendence a problém vymírání Evropanů chce řešit imigrací ze třetích zemí, což přináší různá rizika.

Evropský parlament se netěší příliš velké popularitě, navíc mnozí poslanci v něm lidem zmizí z očí a upadnou do zapomnění. Co by podle vašeho názoru bylo třeba, aby si zlepšil pověst?

Europoslanci musejí hájit zájmy České republiky a jejích obyvatel. Nedivím se špatné pověsti EP, když mnozí poslanci hlasují proti našim zájmům. Další dluh některých europoslanců je v komunikaci s veřejností a vládou. Tito lidé musejí upozorňovat na rizika pro republiku a tlačit na národní politiky, aby včas reagovali. Pokud se tak neděje, musí se snažit aktivizovat veřejnost a média.

V EP byste se chtěl zaměřit na otázky vědy a výzkumu. Jak byste v tom chtěl pomoci České republice?

Věda a výzkum jsou pilíře naší budoucnosti. Bez těchto odvětví zůstaneme jenom montovnou bez naděje na zlepšení. Jsme na špici ve výzkumu nanomateriálů, kde např. v Liberci dosahují skvělých výsledků. V návaznosti na 3D tisk se toto odvětví stane v budoucnu klíčovým. Máme skvělé výsledky ve zdravotnictví (další lék na rakovinu je ve fázi testování), naše strojírenství, design a mnoho dalších odvětví máme na vysoké úrovni. Je nutné toto zdůrazňovat, vhodně prezentovat v EP a nacházet projekty a partnery pro spolupráci.

Chci přispět ke změně Evropské unie. Ta změna spočívá v tom, že EU musí hájit zájmy občanů. Ne pouze kapitálu. Evropská unie by se měla snažit o zlepšení života ve všech regionech. Je třeba bojovat proti daňovým rájům, proti korporacím a oligarchům. Dále se EU musí postavit na vlastní nohy a nebýt jen protektorátem USA…

Na závěr mi dovolte vyzvat všechny občany, aby přišli k volbám. Je velice důležité nerezignovat na věci veřejné a zapojit se. Pokud dáte hlas naší kandidátce, děkuji dvojnásob. V případě kroužku u mého jména děkuji z celého srdce…

Jiří NUSSBERGER