Snadnější změna operátora

Návrh změny zákona o elektronických komunikacích, který má přinést zkrácení doby pro převedení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti, schválila vláda.

Přechod k jinému poskytovateli mobilních služeb by podle novely bylo možné uskutečnit bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora. Podobně už funguje změna banky.

Pokud se v současnosti rozhodne zákazník pro změnu operátora, stávajícímu to musí oznámit předem a deset dní čekat na uvolnění smlouvy. Nyní také lidé v případě změny operátora platí stávajícímu 20 procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Novela počítá s tím, že v případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic. Novela má také rozšířit některá ochranná opatření na živnostníky. Nyní je chráněn jen spotřebitel, tedy fyzická osoba.

Vláda také nadále bude vyjednávat ohledně vstupu čtvrtého operátora na český trh.

Svůj návrh v úterý představili také opoziční Piráti, kteří plánují snížení pokut za přechod k jinému operátorovi z 20 na pět procent. Změna zákona podle nich usnadní příchod čtvrtého operátora na český trh, který by vedl ke snížení cen.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) vzbudila v minulých dnech rozruch výrokem o tom, proč mají Češi drahá mobilní data. V ČT dříve uvedla, že Češi spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. Babiš v úterý zopakoval, že výroky Novákové jsou pro něj nepřijatelné. Odmítl ale sdělit, zda se chystá ministryni odvolat.

