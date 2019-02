Ilustrační FOTO - Haló noviny

Za Evropu milionů, nikoli milionářů!

»Pro sjednocenou Evropu milionů, proti Evropské unii milionářů.« To je název programu, se kterým jde do letošních evropských voleb německá »Die Linke.« (Levice).

V pátek a sobotu 22. a 23. února o tom na svém druhém zasedání VI. sjezdu v německém Bonnu rozhodli velkou většinou - po několika hodinách intenzivní debaty – přítomní delegáti. Stejně tak v sobotu večer zvolili i vedoucí kandidáty »Die Linke.« - Martina Schirdewana a Alevu Demirelovou – pro volby do Evropského parlamentu. Ty v Německu na rozdíl od ČR proběhnou až v neděli 26. května. Byť tedy občané ČR budou mít odvoleno již v sobotu 25. 5., celkové výsledky voleb se dozvíme i u nás až v neděli - po uzavření všech volebních místností v celé EU.

»Naše strana má úkol, který není zaměřen na krátkodobou konjunkturu, ale na dlouhodobou perspektivu. Po desetiletí jsme se drželi myšlenky demokratického socialismu, i když nám kvůli tomu ostře foukalo do tváří. Mezitím jsme ale dosáhli bodu, kdy se myšlenka prosazuje do reality,« začala svou řeč spolupředsedkyně Levice Katja Kippingová a uvedla tři konkrétní příklady tohoto prosazování. Jako první uvedla problematiku spekulací s nájemním bydlením v Berlíně, kdy většina Berlíňanů dnes již podporuje i vyvlastňování spekulantů s pronájmy (tito spekulanti jsou již lidově nazývání Miethaien - tj. pronajímající žraloci – pozn. autorů). Situaci přiléhavě popsal klavírista Igor Levit: »Kdo se zajímá o berlínský trh s nájemními byty a nestal se naplno socialistou, ten ztratil kontrolu nad svým životem.« Vystihl to přesně! Jako druhý příklad Kippingová uvedla, že se ve společnosti »prosazuje poznání, že kapitalistický výrobní způsob je neslučitelný s ochranou klimatu«. A za třetí zmínila výsledky aktuálních průzkumů veřejného mínění v Severní Americe, kdy dnes již i v samotných USA dospělo 51 % mladých lidí k pozitivnímu pohledu na socialismus. »Něco se tedy dalo do pohybu,« uvedla, přičemž Levice spolupůsobila při tomto pokroku. A to právě proto, že se »Die Linke.« držela svého socialistického přesvědčení, na které nelze zapomínat: »Jsme jimi (socialisty/socialistkami) právě proto, že stojíme oběma nohama na zemi a známe každodenní starosti lidí. Jsme jimi, protože radikálně analyzujeme výzvy dnešní doby jako klimatický kolaps a migrační krizi. Jsme stranou přesvědčení, která nastavuje duchu doby vždy své čelo.«

Ale jak konkrétně dál v EU? »Evropská unie potřebuje restart«, stojí mimo jiné ve volebním programu »Die Linke.« V otázce dalšího směřování EU nakonec neprosadilo »radikální křídlo« protikapitalistické Levice své požadavky na silný kurz proti EU, ale stejně tak se neprosadili ani »umírnění reformisté«, kteří požadovali silnější evropskou jednotu v »Republice Evropa«. Konkrétnější shodu naopak delegáti našli v otázkách daní a minimální mzdy. V otázce daní a mezd volá »Die Linke.« ve svém programu po vyšším zdanění společností a zavedení evropské minimální mzdy. Kromě toho Levice prosazuje záchranný balíček pro zaměstnance namísto bank a evropské pojištění v nezaměstnanosti. V boji za přijatelné nájemné se »Die Linke.« nebrání ani argumentům za vyvlastnění nebo konfiskaci bytů.

»Jsme hrotem kopí (boje) za sociální stát, silnou sociální ochranu v časech digitalizace. To si vyžaduje, abychom bojovali za nové většiny, za sociální a pokrokovou většinu nalevo. Ne jako samoúčel, ale protože chceme zásadní změnu politiky a (způsobu) vládnutí,« ukončila trefně Kippingová svoji řeč k orientaci »Die Linke.«

Jaroslav RŮŽIČKA, Jiří HUDEČEK, Kandidát Strany demokratického socialismu pro volby do EP na kandidátce KSČM – Česká levice společně!