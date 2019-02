Kritické chvíle na trati u Ejpovic

Víkend 22. až 24. února 2019 byl prý v dopravě černý, kritický. Titulky: »Srážka lokomotiv v Českých Budějovicích«, »Autobus slisoval dvě auta o stěnu hospody v Plzni«, »Pod tramvajovou tratí v Praze u I. P. Pavlova se objevila kaverna«, »Strojvůdce projel návěští a zastavil 34 m před protijedoucím vlakem,« jsou jistě atraktivní pro bulvární novináře, ale je z nich také cítit zklamání: žádný mrtvý, žádný zraněný, prý škoda. Chce se jedovatě dodat, škoda zvláště pro potenciální oběti a jejich okolí.

Zastavme se u hrozící srážky na novém železničním koridoru u Ejpovic. Mnohokrát jsem kritizoval špatné zapojení radnické lokálky do koridorové trati na nově postaveném nádražíčku v Ejpovicích, protože prodlužuje dopravu cestujících z lokálky do Plzně na čas i na kilometry. V roce 2000 se prý tak rozhodlo. Že se rozhodlo špatně, je prý jen malá vada na kráse. Rušení údajně přebytečné železniční infrastruktury, zejména kolejí, připomíná místy sabotáž železniční dopravy. Až do půlky loňského listopadu, kdy byla zprovozněna přeložka Ejpovice – Plzeň Doubravka a vzápětí snesena stará trať mezi Chrástem a Plzní Doubravkou (nečekalo se ani, až se nová trať s 4,1 km dlouhým tunelem »zajede«), nebyl problém chybné rozhodnutí změnit, v Chrástu u Plzně postavit železniční triangl, vlaky od Radnic vést ze zastávky Chrást město do Plzně krátkou cestou po staré trati mimo nádraží Chrást a nově zavést motoráček mezi Chrástem městem a Ejpovicemi. Lhostejnost vedení Plzeňského kraje k zájmům občanů bydlících při radnické lokálce a lpění Správy železniční dopravní cesty na špatném řešení rozhodly v neprospěch občanů.

K zacpání úst reptajícím občanům regionu radnické lokálky rozhodli, že motoráčky z Radnic budou z Ejpovic pokračovat až do Plzně. Má to jednu vadu, po přeložce budou rychlíky jezdit 140-160 km/hod., zatímco motoráček Regionova je s to jezdit jen 80 km/hod. Snižuje se tak citelně přepravní kapacita nové trati.

V neděli 17. února mě večer za tmy vyhodí radnický motoráček v Ejpovicích. Mám problém se zorientovat. Jsem tu po rekonstrukci poprvé. Strojvůdce na nástupišti telefonuje. Že by se ptal na nádraží zprovozněném v roce 2018 telefonem, zda je kolej do Plzně volná? Nevím. Odjezd do Plzně je zde bez většího rizika. V protisměru musí radnické motoráčky přejíždět před Ejpovicemi kolej, po které jezdí v protisměru vlaky z Prahy do Plzně. Zde postupují určitý rizikový manévr.

V pátek 22. února večer přijíždí do Ejpovic s půlhodinovým zpožděním expres Praha – Mnichov. Jeho strojvůdce v Ejpovicích mimořádně zastaví. Vzápětí se rozjede. Přehlédne návěstí Stůj!. Nestačí se (naštěstí) rozjet a už na předplzeňském nádraží Ejpovice prudce brzdí. Na koleji, po které jede, proti němu svítí světla regionovy, mířící do Radnic. Přejížděla severní kolej, směřujíce na radnické nástupiště nádraží Ejpovice. Její strojvůdce uviděv vlak v protisměru okamžitě zastavil. Pokoušet se dojet na výhybku a uhnout po ní na novou severní kolej Ejpovického nádraží pro vlaky do Radnic zakazují předpisy. Nejspíš by na ní nestačil dojet. Dopadlo to dobře, vlaky zůstaly stát 34 metrů proti sobě.

