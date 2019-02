Jednou to skončí

Soud s tzv. separatistickými vůdci Katalánska vyvolává už řadu měsíců emoce v Barceloně a jejím okolí. Jde prý přece o jednotu Španělska. Nejbohatší region Pyrenejského poloostrova se právě tímto referendem dotkl citlivých míst španělského kapitálu. Přitom pokusy odtrhnout se od Španělska nejsou nové, ale trvají staletí. Jazyk, sice blízký španělštině, je odlišný, myšlení většiny Katalánců se také liší od toho španělského. V minulosti představitelé Katalánska byli krvavě stíháni a dokonce popravováni. Ani »demokracie« nezměnila nadřazený pohled Madridu a rozdíly proti některým jiným španělským regionům v samostatnosti samosprávy jsou zřetelné. Tady je méně svobody, méně demokracie, více podřízenosti centrální vládě a tedy i méně peněz z toho, co se vyprodukuje v Katalánsku pro Katalánsko.

Připomíná mi to situaci v Rakousko-Uhersku, kdy třeba obilí a další potřebné produkty směřovaly ve stovkách vagonů z českých zemí, kde byly vyprodukovány, do centrálního Rakouska. V září a říjnu bylo to už tak zřejmé, že bylo třeba zakročit. I nacisté po 15. březnu 1939 od nás odváželi do Říše vše, co jsme vyprodukovali my.

Jednou však všechno skončí. V našem případě odtržením od Vídně a osvobozením v květnu 1945. V Katalánsku volání po samostatnosti či třeba o jiné formě spojení se španělským státem zatím má podobu represí. Jednou i to skončí a věřme, že ne situací na východě Ukrajiny.

Otakar ZMÍTKO