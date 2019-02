Další Chile či »jen« »majdan«?

To, co Spojené státy a jejich satelité předvádějí vůči Venezuele, tedy další Chile či Majdan (?) překračuje už všechny meze. Napřed ji hospodářsky svými sankcemi a ekonomickou blokádou poškodí natolik, že země začíná mít hospodářské problémy, pak vyvolají další ze svých »arabských jar« a poštvou Venezuelce proti Venezuelcům. Nafta a zlato jsou totiž artikly, které přece nemůže obhospodařovat stát, protože – pamatujete? – stát je špatným hospodářem. A ve Venezuele, bez ohledu na různé nepromyšlenosti a jistý avanturismus, ony státní podniky financovaly projekty, jež umožnily obyčejným lidem, ne Guaidóovým špičkám, lepší a šťastnější život. Co bude dál, jestli se k moci dostane prodloužená ruka USA, hezounek Guaidó, lze předpokládat. Ve Washingtonu budou spokojeni, přísun peněz a žádaného artiklu se vrátí do starých polokoloniálních kolejí, ve Venezuele se zvýší počty miliardářů a statisíce lidí dole dostane jen to, co odpadne ze stolu, aby se moc nebouřili, a když už, přece jen, tak jako v Grenadě, zakročí američtí hoši a bude zase klid.

Takový je scénář. Jen nuance mohou být rozdílné. Je možné postupovat podle chilského vzoru, zavraždit prezidenta, postřílet nebo umučit levicové aktivisty, a následně pak propagandou, která se neliší od té naší, vsugerovávat mladým generacím odpor ke hrůzám minulosti a socialistických nebo skoro socialistických ideálů a pojede se dál. Hlavně, že tankery pak budou klidně po Karibském moři směřovat na sever, aby zastavily někde u New Orléans či v blízkosti Tampy nebo Miami u připravených ropovodů. Někdo pak demokraticky postřílí venezuelské generály a ministry, kteří chtěli ctít výsledky minulých prezidentských voleb a fyzicky následně odstraní také nepohodlného prezidenta. Svět bude jásat, jak se zase další zemi podařilo Spojeným státům přivést zpět na cestu demokracie, svobody a lidských práv. To je také zaklínadlo nejen Václava Havla, ale i současného zahraničního ministra Petříčka, jak jsme se dozvěděli z jeho interview poslaného k nám domů až z Ameriky, kde skládal účty samotnému Pompeovi, což je zase ministr zahraničí USA.

Máme se tedy na co těšit. Vše směřuje zřejmě k druhému Španělsku, tedy k době mezi lety 1936 až 1939. Jen namísto nacistického Německa a fašistické Itálie budou sem zbraně dodávat demokratické USA a další země »světového společenství«, OSN bude paralyzována a další desítky závislých států, jejichž zbrojovky přišly pozdě, protože takový kšeft si šéfové vojenského průmyslu USA z rukou pustit nemohly, budou navenek zastávat politiku nevměšování, ale propagandisticky akce USA a jejích nejbližších budou podporovat ve směru, který všem určí vláda země, jež stojí v čele nové »Svaté aliance«. A kdo se odváží to všechno kritizovat, je buď komunista anebo nepřítel demokracie, svobody a lidských práv.

Jaroslav KOJZAR