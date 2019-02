ČT verbuje agenty pro CIA

Docela by mě zajímalo, nakolik je náročné finančně a materiálně zabezpečit v České televizi skvělou »píár« akci pro verbování agentů CIA. Vystupoval zde na ČT24 minulý týden v pořadu s krásným českým názvem Hyde park Civilizace americký agent Joseph Wippl. Tento bývalý agent a řídící důstojník CIA, profesor praxe mezinárodních vztahů Boston University zde krásně líčil, jak se pracuje s informacemi, co tato profese obnáší, jaké jsou krycí manévry a že vlastně agent sice lže, ale to nikoho vlastně nezajímá. Je to prostě práce jako každá jiná. Úžasné, být mladý, hloupý, pokřivený, s touhou po dobrodružství a penězích, budu o tom snad sám přemýšlet. O tom, že USA u nás verbují mládež, se v kuloárech mluví dlouho. Na vysokých školách jsou na nástěnkách výzvy na verbování do tajných služeb, především našich.

Ptám se naší bisky, není to nějaké bezpečnostní riziko - prezentovat zde tajné služby USA? Asi vlastně ne, protože často mám pocit, a není to jen pocit, že primárně naše tajné služby a spolky hájí přece hlavně zájmy USA, což je vlastně de fakto oficiální politický diskurs naší dlouhodobého českého zahraničně-politického zaměření na nadnárodním poli. Nakonec to ukazují postoje ministra Petříčka ve vztahu k Venezuele nebo občanské válce na Ukrajině.

Ale blízká se na lepší časy, až skončí Petříček, dojde některým, že končí Pax Americana, což mimochodem má prý znamenat Americký mír pro svět. Role světového policajta pro USA končí. A od ČT pro vyváženost očekávám, že příště nám ukáže agenta GRU nebo třeba někoho z čínských tajných služeb. Pokud to tak nebude, je nejen nevyvážená, ale je pro mne vyloženě tendenční. Tak už to přiznejte, co vy na to? Moje úvaha je pouhá spekulace, taková spekulace, kterých ČT nasazuje denně desítky v podobě různých komentářů.

ČT ne že by agenty pro CIA přímo verbovala, ale vytváří podmínky pro následnou úvahu mladých se vůbec v něčem takovém angažovat. Tak co, přizná se veřejnoprávní ČT, co je důvodem vytvářet »píár« výhradně pro USA?

Roman BLAŠKO