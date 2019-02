Václav Klaus ml. FOTO - wikimedia commons

Klausův návrh vláda nepodpořila

Vláda nepodpořila poslanecký návrh Václava Klause mladšího (ODS) na trestání omezování svobody projevu na sociálních sítích. Vláda je přesvědčena, že by tato otázka neměla být předmětem trestního a přestupkového zákona.

Podle vlády by taková úprava byla unikátní a nemá ve vyspělých zemích obdobu. Na tom, že by navrhované změny neměly být předmětem trestního práva se prý shodly všechny resorty. Právní úprava by podle kabinetu navíc uvedla do velké nejistoty provozovatele sociálních sítích.

Vládou odmítnutý dokument navrhoval, aby za mazání příspěvků uživatelů provozovatelům nebo správcům sociálních sítí hrozilo až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval podle předlohy tří desítek poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN na sociální sítě s více než 100 000 uživateli. Míří na jejich provozovatele a správce. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi. Méně závažné případy porušení svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly podle novely přestupkem.

Mazání příspěvků nebo blokování uživatelů je často v rozporu s listinou základních práv, míní autoři návrhu.

Jedním z podporovatelů návrhu byl například poslanec KSČM Leo Luzar. »Facebook, Twitter nebo Google jsou předobraz Orwella 1984, kdy cenzura vybere to jedině správné a prospěšné. Opravdu chceme takovou demokracii?« řekl Luzar.

Poslanec KSČM Leo Luzar.

Podobný názor má i poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Sám má s blokováním svých názorů na sociálních sítích bohaté zkušenosti. »Jako stále blokovaný s tímto návrhem souhlasím. Cenzura dnes jede na plné obrátky, blokace na Facebooku se denně počítají na stovky. Dovolání či přezkum neexistuje,« vysvětlil Ondráček.

Klausův návrh podporuje i jednička kandidátky KSČM – Česká levice společně! do evropských voleb Kateřina Konečná. »Souhlasím, že míra, se kterou Facebook maže příspěvky a blokuje uživatele za celkem nevinné příspěvky, je alarmující. Přála bych si, aby Facebook zůstal svobodnou platformou, kde je možné vyjadřovat svobodně názory. Věřím, že v Poslanecké sněmovně k tomu bude dlouhá debata, která přinese rozumné vyvážení svobody slova a potřeby neposkytovat prostor pro nenávist,« uvedla Konečná.

